Obwinia kobiety o rozbijanie małżeństw. Wszystko przez selfie. "Nierządnice. To grzech. To okrutne i paskudne"

Obwinia kobiety za rozpady małżeństw. Wszystko przez selfie

Lori Alexander to dojrzała kobieta, która na TikToku zasłynęła z dość kontrowersyjnych treści. Otóż od jakiegoś czasu publikuje nagrania, w których krytykuje inne kobiety. Powołując się na swoją głęboką wiarę katolicką, wytyka innym paniom grzechy. Ostatnio wzięła pod lupę treści, które pojawiają się w mediach społecznościowych na kontach innych kobiet i śmiało stwierdziła, że są one winne rozpadom małżeństw. - Kobiety, musicie przestać publikować prowokacyjne zdjęcia w mediach społecznościowych - mówi Lori na TikToku i dodaje, że kobiety, które zamieszczają w sieci swoje zdjęcia, nie przejmują się uczuciami innych osób. Skąd taki wniosek? - Celowo próbują wzbudzić pożądanie cudzych mężów i sprawiać, że popełniają oni błędy. To złe i przyciąga nieodpowiedni rodzaj zainteresowania - twierdzi.

Twierdzi, że kobiety w mediach społecznościowych to "nierządnice"

TikTokerka w dalszej części nagrania radziła kobietom. - Zacznijcie ubierać się skromnie i stonowanie, zakrywajcie swoje ciała. Jeśli chcecie mieć dobrego mężczyznę u boku, musicie zachowywać się jak dobre kobiety - nie jak nierządnice. Jest zbyt wiele nierządnic wokół nas. Z tego powodu mężczyźni teraz nie potrafią zaangażować się w małżeństwo, w posiadanie dzieci - mówiła Lori Alexander. - Zacznijcie ubierać się skromnie, przestańcie publikować selfie. To grzech. To okrutne i paskudne - skwitowała. "Przestań mówić kobietom, co mają robić. Zamiast tego pilnuj swojego męża, żeby nie był zboczeńcem" - odpowiedziały jej w komentarzach na te rady oburzone internautki.