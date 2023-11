Młody Mateusz spełnia mokre fantazje wielu Polaków. Nie chce kobiety z Polski, kręcą go Azjatki

Przystojny Polak randkuje z Azjatkami. Nie chce umawiać się z innymi kobietami

Wiele osób fascynują odmienne kultury. Również pod względem erotycznym egzotyka budzi fascynację. Mateusz Myla to polski tiktoker, który na co dzień umawia się z Tajkami. Młody mężczyzna prowadzi kanał na TikToku, w którym opowiada o życiu poza granicami Polski oraz o podróżowaniu. Myla nie boi się trudnych pytań i często porusza tematy związane z randkowaniem. Jak podaje portal o2.pl: okazało się, że Mateusz Myla uwielbia spotykać się z Tajkami i inne nacje raczej go nie kręcą. - Każda nacja ma swoje + i -, jednak mimo wszystko dalej preferuję Azjatki! - dodał Myla w opisie do nagrania na TikToku.

Młody mężczyzna poruszył także tematy pieniędzy w relacjach. Opowiedział między innymi o tym, czy Tajki umawiają się z Europejczykami tylko dla pieniędzy. - Jak na całym świecie, zdarzają się i tak. Jednak raczej są to wyjątki. (...) W Tajlandii jest naprawdę wiele kobiet, które są zainteresowane wyłącznie farangami, czyli białymi mężczyznami. (...) Dla wielu Tajek jesteśmy tzw. opcją premium - przyznaje bez ogródek Mateusz i dodaje, że sporo kobiet oczekuje po związku z Europejczykiem lepszej przyszłości. - Tajski paszport jest bardzo słaby. Wizja posiadania europejskiego paszportu jest dość zachęcająca - wyjaśnił Mateusz Myla.

