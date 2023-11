Naśmiewała się z teściowej. "Wy młode, to wam się nic nie chce robić". Tysiące Polek przybiły jej piątkę

Naśmiewała się z teściowej. "Wy młode, to wam się nic nie chce robić"

Bywa, że relacje między teściową a synową są napięte, a na ich temat powstało wiele dowcipów. Jednak z pewnością nie do śmiechu jest osobom uwikłanym z tak trudne relacje. Brak porozumienia często sprawia, że narasta niechęć do wspólnie spędzanego czasu. Barbara Cichocka-Mruk, która na Instagramie prowadzi konto @tatypiara_ kilka dni temu rozbawiał swoich obserwatorów do łez. Kobieta nawiązała właśnie do niektórych zachowań teściowych, które potrafią młodsze pokolenie wyprowadzić z równowagi. "Chodź Oluś do babci! - przywitała się parodiowana przez nią będąca w gościach teściowa. "A czemu on ma takie zimne rączki?" - spytała pełna wyrzutów. "Herbata ze skórką od cytryny? Bo wy, młode gospodynie, to wam się nic nie chce robić. Siedzicie, myślicie jak tu zrobić, żeby się nie narobić!" - powiedziała do synowej. "Ładny macie ten dom, ile to mój syn musiał napracować się przy tej chałupie!" - parodiowała teściową "Ta Typiara".

Tysiące Polek żali się na teściowe

Szybko okazało się, że parodia teściowej zamieszczona na Instagramie niekoniecznie odbiega od rzeczywistości. Świadczą o tym tysiące komentarzy pod postem. Polki żalą się w nich na swoje teściowe.

"Teściowa odwiedzając mnie na sali poporodowej do swojego synka: ojej, Ty byłeś cały czas tutaj?? To Ty zmęczony jesteś...""

"Obecnie karmie piersią. Moja teściowa do mnie " ale biust to mógłby Ci zostać. Bo pamiętasz jaki miałaś""

"Zawsze jak miałam zamknięte okna czemu nie wietrzysz ,a jak miałam otwarte to czemu robisz przeciąg itd"

- komentują kobiety pod filmikiem.