Dajesz ogłoszenie motoryzacyjne na Allegro? Teraz nic nie płacisz!

Ogłoszenie można opublikować na Allegro Lokalnie, ale – jak wszystkie ogłoszenia pojawiające się na tej platformie - widoczne jest ono dla wszystkich kupujących na Allegro. Ogłoszenie opublikowane na okres 30 dni jest darmowe. Promocja potrwa do 31 grudnia 2026 roku i obejmuje kluczowe podkategorie motoryzacyjne, w tym samochody, motocykle, quady, maszyny, przyczepy oraz łodzie.

Jeśli nie masz aktywnej usługi Allegro Smart!, możesz ją wykupić i 24 godziny od aktywacji abonamentu, możesz już korzystać z tej nowej promocji.

Autor: Burak Fatsa/ Getty Images

To tu zaglądają klienci

Allegro to świetne miejsce do publikacji ogłoszeń motoryzacyjnych. To tu zagląda wielu klientów zainteresowanych zakupami produktów w tym segmencie. Na platformie jest ogromny wybór ponad 100 milionów ofert – od oryginalnych używanych części jakości OE dostarczanych przez autoryzowanych dealerów, po akcesoria samochodowe, opony czy specjalistyczny sprzęt warsztatowy.

Klienci szukają tu także produktów po atrakcyjnych cenach. Według raportu firmy Modvise, w blisko 77 proc. porównań identycznych produktów, Allegro oferuje niższe ceny niż konkurencyjne sklepy internetowe w Polsce. W kategorii „Pojazdy i części” aż 92 proc. ofert dostępnych na Allegro jest tańszych niż u konkurencji.

Wiele korzyści z Allegro Smart!

Warto stać się użytkownikiem Allegro Smart! Nie bez powodu klienci wybierają oferty z takim oznaczeniem. W programie masz darmowe dostawy i zwroty, dostęp do Smart! Monet oraz promocji tylko dla smartowiczów. Ponad to, jako subskrybent możesz korzystać z atrakcyjnych bonusów, także dla kierowców: zniżki do 40 gr na litrze paliwa EVO oraz do 20 gr na litrze LPG na stacjach MOL, a także z 10 proc. rabatu na zakup polisy OC lub pakietu OC/AC od Link4.