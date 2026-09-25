Dajesz ogłoszenie motoryzacyjne na Allegro? Teraz nic nie płacisz!

Allegro
2026-09-25 10:47 Materiał sponsorowany

To superatrakcyjna promocja dla subskrybentów Allegro Smart! To idealna okazja, by sprzedać samochód, motocykl, przyczepę itp. Taką ofertę wystawisz na miesiąc zupełnie za darmo. Promocja potrwa do końca roku.

Laptop na masce auta wyświetla promocję na darmowe ogłoszenia Allegro Lokalnie. O szczegółach przeczytasz na SE.
Autor: Allegro/ Materiały prasowe

Ogłoszenie można opublikować na Allegro Lokalnie, ale – jak wszystkie ogłoszenia pojawiające się na tej platformie - widoczne jest ono dla wszystkich kupujących na Allegro. Ogłoszenie opublikowane na okres 30 dni jest darmowe. Promocja potrwa do 31 grudnia 2026 roku i obejmuje kluczowe podkategorie motoryzacyjne, w tym samochody, motocykle, quady, maszyny, przyczepy oraz łodzie.

Jeśli nie masz aktywnej usługi Allegro Smart!, możesz ją wykupić i 24 godziny od aktywacji abonamentu, możesz już korzystać z tej nowej promocji.

sprzedaż auta
Autor: Burak Fatsa/ Getty Images

To tu zaglądają klienci

Allegro to świetne miejsce do publikacji ogłoszeń motoryzacyjnych. To tu zagląda wielu klientów zainteresowanych zakupami produktów w tym segmencie. Na platformie jest ogromny wybór ponad 100 milionów ofert – od oryginalnych używanych części jakości OE dostarczanych przez autoryzowanych dealerów, po akcesoria samochodowe, opony czy specjalistyczny sprzęt warsztatowy.

Klienci szukają tu także produktów po atrakcyjnych cenach. Według raportu firmy Modvise, w blisko 77 proc. porównań identycznych produktów, Allegro oferuje niższe ceny niż konkurencyjne sklepy internetowe w Polsce. W kategorii „Pojazdy i części” aż 92 proc. ofert dostępnych na Allegro jest tańszych niż u konkurencji.

Wiele korzyści z Allegro Smart!

Warto stać się użytkownikiem Allegro Smart! Nie bez powodu  klienci wybierają oferty z takim oznaczeniem. W programie masz darmowe dostawy i zwroty, dostęp do Smart! Monet oraz promocji tylko dla smartowiczów. Ponad to, jako subskrybent możesz korzystać z atrakcyjnych bonusów, także dla kierowców: zniżki do 40 gr na litrze paliwa EVO oraz do 20 gr na litrze LPG na stacjach MOL, a także z 10 proc. rabatu na zakup polisy OC lub pakietu OC/AC od Link4.

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