Design, który porządkuje codzienność. Powrót do szkoły i pracy z Tylko

Nauka zaczyna się od biurka

Przygotuj miejsce do nauki i pracy. Początek roku szkolnego zaczynamy z czystym kontem. Puste zeszyty i nowe kredki zawsze działają energetyzująco i nic tak nie poprawia nastroju jak zorganizowana szuflada pod biurkiem. Stwórz miejsce na nowe. Pozbądź się starych materiałów, odśwież wnętrze mebla. Zorganizuj drobne przedmioty. Wymień lub napraw te, które są zużyte – mówiarchitektka wnętrz Sylwia Gieruszyńska.

Tylko oferuje personalizowane rozwiązania do domu idealne zarówno do pokoju ucznia czy nastolatka jak i do home office. Biurko na wymiar o zmiennej głębokości z praktycznymi opcjami przechowywania i przelotką na kable sprzyja koncentracji i efektywności podczas nauki i pracy. Regały na dokumenty i akcesoria biurowe pomagają utrzymać porządek w miejscu pracy, a modułowesystemy z konfigurowalnymi szufladami i schowkami zapewniają przemyślane miejsce na zeszyty, podręczniki i szkolne drobiazgi. Szafki i komody zaprojektowane z myślą o optymalnym wykorzystaniu przestrzeni nadają wnętrzu lekkości i porządku.

Jeśli dom to Twoje miejsce pracy, postaraj się wydzielić w nim przestrzeń, która stworzy Ci odpowiednie warunki do skupienia. Parawan, regał jako ścianka działowa, czy nawet inny kolor ściany w strefie roboczej, to proste sposoby, by wizualnie rozdzielić te dwa światy - dodaje Sylwia Gieruszyńska.

Meble Tylko powstają na bazie Twoich wyborów, są tworzone tak, by dopasować się do dostępnej przestrzeni, stylu i codziennych potrzeb użytkowników. To funkcjonalne, estetyczne i trwałe rozwiązania, wykonane z materiałów najwyższej jakości. Sprawdzą się zarówno w pokojach dziecięcych czy młodzieżowych jaki w przestrzeniach do pracy. Dla firm, architektów i projektantów dostępna jest oferta Tylko Pro - stworzona z myślą o aranżacjach biurowych i komercyjnych.

Kolor ma znaczenie

Barwy z pokazów mody coraz śmielej wkraczają do wnętrz również tych urządzonych z meblami Tylko. W palecie marki znajdziemy m.in. masełkowy żółty (cotton z linii Original Modern), stonowane zielenie - pistację, szałwię i mech, a także rudą terakotę czy pudrowy róż. Kolor w meblach to nie tylko tło - może budować nastrój, podkreślać styl, a nawet całkowicie zmienić charakter przestrzeni. Nieoczywiste zestawienia - mat z połyskiem, ciepłe z chłodnym, gładkie z fakturowanym - sprawiają, że wnętrze nabiera lekkości i wyrazistości. W przeciwieństwie do chwilowych trendów, dobrze zaprojektowane i dopasowane meble pozostają aktualne na długo, zarówno pod względem formy, jak i koloru.