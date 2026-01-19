Do lekarza, po wnuki i… nocą. Tak jeżdżą babcie i dziadkowie z “Uber Senior”

2026-01-19

W lipcu 2025 roku Uber zaprezentował pierwszą na polskim rynku usługę taxi zaprojektowaną z myślą o osobach starszych - konta dla seniora. W ciągu pół roku liczba jej użytkowników zwiększyła się aż o 300 proc., a najczęściej przejazdy były zamawiane na początku tygodnia. Co jeszcze wiadomo o usłudze? Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Uber ujawnił garść danych o mobilności seniorów.

Uber wkracza do mniejszych miejscowości. Na liście kilkanaście gmin z Mazur

Konta Uber dla seniorów już od pół roku pomagają osobom starszym w wygodnym oraz bezpiecznym przemieszczaniu się, zapewniając jednocześnie spokój ducha ich bliskim. W ramach opcji dostępne są takie funkcje, jak: uproszczona wersja aplikacji, możliwość zamawiania przejazdów dla seniorów i śledzenie przebiegu trasy, możliwości kontaktu z kierowcą w trakcie kursu oraz wygodne płatności za przejazdy.

O tym, że to potrzebna opcja, świadczą dane – niemal trzykrotny wzrost liczby użytkowników już w dwa miesiące po udostępnieniu usługi oraz sposoby wykorzystania aplikacji. Seniorzy podróżują regularnie, głównie do ważnych dla nich placówek i obiektów oraz w typowych godzinach pracy bliskich – mobilność jest dla nich ważnym elementem codziennej samodzielności.

Bliższe i dalsze sprawunki

Średnia długość przejazdu realizowanego przy pomocy opcji Uber dla seniora to 9 kilometrów. Nie są to więc podróże na najbliższy bazarek, ale dłuższe przejazdy między dzielnicami czy wręcz na drugi koniec miasta. Najczęstsze kierunki przejazdów to – oprócz domów – szpitale i placówki medyczne, centra handlowe i sklepy, dworce kolejowe i autobusowe, a także szkoły i przedszkola.

Co ciekawe, najrzadziej wybieranym celem są lotniska, choć najdłuższy przejazd seniora dotyczył właśnie tego miejsca. Rekordzista odbył bowiem aż 86 kilometrowy kurs, który prowadził z warszawskiego lotniska do Skierniewic.

Rytm dnia seniorów

Seniorzy mają swój dobowy rytm, co potwierdzają dane Uber – najczęściej przejazdy osób starszych realizowane są w południe, a niemal połowa wszystkich kursów odbywa się między 9:00 a 15:00. To idealny czas na wizyty, zakupy i sprawy „do załatwienia”, kiedy bliscy często są w pracy i nie są w stanie samodzielnie wspierać seniorów w logistyce.

Choć zdecydowana większość przejazdów jest realizowana w ciągu tzw. godzin roboczych, nie zabrakło seniorów, którzy są “nocnymi markami”. Mimo że najmniejszą popularnością cieszą się przejazdy w godzinach nocnych, tj. o 2:00 i 3:00 nad ranem, również i takie kursy miały miejsce.

Intensywny początek tygodnia

Seniorzy są mobilni głównie w poniedziałki i wtorki, czyli wtedy, gdy tydzień dopiero się rozkręca. Najspokojniej – czyli najmniej kursów – jest w soboty i niedziele. W poniedziałki, czyli najpopularniejszy wśród seniorów dzień tygodnia na załatwianie spraw, kursów przy użyciu opcji Uber Senior jest dwukrotnie więcej niż w ostatni dzień tygodnia.

Stolica na prowadzeniu

Najbardziej mobilni seniorzy w aplikacji Uber to ci z dużych miast i ośrodków – Warszawy, Poznania i Trójmiasta. Stolica jest jednak niekwestionowanym liderem – w samej Warszawie realizowanych jest aż trzy razy więcej przejazdów niż w Poznaniu, który zajmuje drugie miejsce na podium. Najmniej przejazdów zrealizowali seniorzy z województwa opolskiego i podlaskiego.

Przejazdy na miarę oczekiwań

Konta Uber dla seniorów to nie tylko duże wsparcie dla rodzin i możliwość zachowania przez osoby starsze samodzielności, ale też obopólne zadowolenie - zarówno seniorzy, jak i kierowcy bardzo pozytywnie oceniają realizowane przejazdy. Średnia ocena zadowolenia po kursie wystawiana przez seniorów to 4,92, natomiast seniorzy otrzymują od kierowców oceny 4,93 – w pięciostopniowej skali.Jak założyć konto Uber dla seniora?

Wystarczy, że użytkownik aplikacji Uber zaprosi bliską osobę do utworzenia swojego konta w aplikacji - może to zrobić otwierając ją, a następnie wchodząc w zakładkę “Konto”, “Rodzina” i skorzystać z przycisku “Zaproś rodzinę”. Osoba starsza otrzymuje wiadomość tekstową z linkiem do pobrania apki i do dołączenia do konta rodzinnego. Po skonfigurowaniu, senior może samodzielnie zamawiać przejazdy lub pozwolić członkowi rodziny na pomoc w razie potrzeby.

Konta dla seniora Uber są dostępne – oprócz Polski – również w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Chile i Meksyku, a w Europie – w Rumunii, Czechach i Chorwacji. Produkt stanowi przykład zaangażowania firmy Uber w tworzenie technologii, która wspiera mobilność na każdym etapie życia. W Polsce w 2025 roku Uber wsparł również dwie fundacje działające na rzecz seniorów – Stowarzyszenie mali bracia Ubogich oraz Fundację Święty Mikołaj dla Seniora.

