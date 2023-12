Dodaj dwie łyżki do wody i nałóż na plamę po barszczu czerwonym. Zniknie w trymiga. W ten sposób uratujesz poplamiony obrus w święta

Są miliony powodów, by otworzyć oczy! Wystartowała najnowsza kampania „Teraz mnie widzisz?” Fundacji Avalon

Wlewam 5 łyżek do wody, mieszam i myję tym płytki w kuchni i łazience. Po takim czyszczeniu są jak nowe. Sposób na czyszczenie płytek z brudu, osadu oraz pleśni

Genialny sposób na szybkie wywabiane plam z ubrań

Trudne plamy to prawdziwa zmora. Wystarczy chwila nieuwagi, a naszą białą koszulę "zdobią" mało efektowne plamy. Niektóre z nich wystarczy szybko zaprać, ale inne uparcie nie chcą zejść. Jak szybko sprać plamy z kawy, herbaty i wina z białej koszuli? Istnieje wiele sprytnych sposobów na radzenie sobie z plamami. Warto je znać bo mogą uratować naszą stylizację podczas niejednego wyjścia. Plamy z barszczu czerwonego najlepiej wywabiać solą kuchenną, możesz również potraktować je szampanem lub prosecco, które nieco ją rozjaśnią, a następnie uprać. W przypadku kawy i herbaty najważniejszy jest czas. Nie możesz dopuścić, by plama zaschła, wtedy jej dopranie będzie o wiele trudniejsze. Na tego rodzaju plany idealnie sprawdzi się ocet. Wymieszaj jedną łyżeczką octu z pół litra wody i takim roztworem potraktuj plamę. Zamiast octu możesz dodać również sodę oczyszczoną.

Magiczny trik na plamy. Sposób naszych babć, który wraca do łask

Prawdziwym skarbem w odplamianiu ubrań może okazać się niezbędnik naszych babć, który dzisiaj jest już nieco zapomniany. Mowa o szarym mydle, które rewelacyjnie radzi sobie ze wszelkiego rodzaju plamami i szybko je dopiera. Warto mieć je w swoim domu. Szarego mydła możesz także używać do namaczania ubrań, a to nie jedyne jego cudowne możliwości. Produkt ten posiada także właściwości antybakteryjne i może być wykorzystywany do przemywania ran, a także łagodzi swędzenie po ugryzieniach owadów.

