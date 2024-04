i Autor: Shutterstock

Sezon grillowy

Dodaję do mydła i czyszczę grilla. Domowy sposób na to, jak wyczyścić przypalony grill

Julia Lindi 12:56

Domowe sposoby na czyszczenie grilla są jednymi z najbezpieczniejszych dla naszego organizmu oraz dla środowiska. Bez względu na to, czy chcesz doprowadzić do porządku ruszt z grilla elektrycznego, gazowego czy żeliwnego warto sięgnąć po wodę z octem i szare mydło lub po prostu płyn do mycia naczyń. Ta metoda sprawdzi się jednak tylko wtedy, gdy czyścimy urządzenie zaraz po użyciu. Jednak bardzo często zdarza się, że po ostatnim przyjęciu z grillem, zapominamy o nim i zostawiamy np. w ogrodzie razem z resztkami przypalanego jedzenia i tłuszczu. Przypominamy sobie o nim dopiero na początku kolejnego sezonu. Co wtedy? Jak wyczyścić przypalony, zatłuszczony a czasem także zardzewiał grill? Przyda się pasta sodowa oraz szczotka.