Domowy sposób na zatkany odpływ prysznica. Trzy składniki z kuchni zastąpią silną chemię

Główną przyczyną zatykania się odpływu prysznicowego są zalegające włosy, mydło, resztki kosmetyków oraz inne drobne zabrudzenia.

Systematyczne czyszczenie rur pozwala uniknąć sytuacji, w której nagromadzony osad całkowicie odetnie przepływ wody.

Prosta mieszanka z trzech produktów kuchennych odświeży instalację i skutecznie rozpuści powierzchowne zatory.

Główne przyczyny zatykania odpływu pod prysznicem. Włosy i kosmetyki to największy problem

Każda kąpiel sprawia, że do kanalizacji trafiają spore ilości różnorodnych nieczystości. Najpoważniejsze zagrożenie dla drożności rur stanowią włosy, które zahaczają o konstrukcję syfonu i z czasem formują zbitą, trudną do przebicia barierę. Do tego dochodzą spłukiwane z ciała resztki żeli, szamponów, odżywek oraz zwykłego mydła. Wszystkie te produkty pielęgnacyjne mieszają się z tłustym nalotem i pozostałym brudem. W rezultacie rury stopniowo zarastają, woda spływa coraz wolniej i zaczyna zbierać się na dnie brodzika. Zlekceważenie tych pierwszych symptomów często prowadzi do przekształcenia drobnego zatoru w poważną usterkę hydrauliczną.

Domowy sposób na zatkany odpływ prysznica. Jak udrożnić rury?

Przed zastosowaniem silnych środków ze sklepu warto przetestować prostą metodę, która świetnie radzi sobie z mniejszymi zatorami. Do przygotowania mieszanki wystarczą trzy łatwo dostępne produkty.

• 5 kropli płynu do mycia naczyń,

• 4 łyżki sody oczyszczonej,

• od 50 do 100 ml octu.

Cały proces należy rozpocząć od zaaplikowania bezpośrednio do rury płynu do naczyń, po czym trzeba wsypać sodę i ostrożnie wlać ocet. Kiedy w wyniku reakcji pojawi się piana, otwór odpływowy należy szczelnie zatkać ścierką, co pozwoli składnikom skutecznie zadziałać wewnątrz instalacji. Po upływie kwadransa wystarczy spłukać całość mocno ciepłą wodą, unikając jednak wrzątku. Taki zabieg ułatwia rozbicie kłębków włosów oraz rozpuszczenie osadów po środkach myjących. Jeżeli jednak woda nadal nie schodzi prawidłowo, konieczne będzie zdemontowanie osłony i ręczne wyciągnięcie zalegającego brudu.

Jak zapobiegać zatykaniu odpływu w brodziku? Regularne czyszczenie i sitko to podstawa

Aby instalacja pod prysznicem pozostawała stale drożna, trzeba przede wszystkim zadbać o systematyczną profilaktykę. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest założenie specjalnego sitka, które wyłapuje wypadające włosy jeszcze przed ich wpadnięciem w głąb syfonu. Taką osłonkę należy opróżniać po każdym myciu, natomiast sam odpływ warto profilaktycznie przejrzeć minimum raz na tydzień. Za blokady w rurach odpowiadają głównie kumulujące się latami resztki mydła, kosmetyków oraz włosy. Choć kuchenny roztwór z octu, sody i płynu do naczyń pomaga zwalczyć drobne niedrożności, to właśnie regularne sprzątanie chroni nas przed stresem i wydatkami na usługi hydraulika.

Murator Remontuje #2: Montaż brodzika i kabiny prysznicowej Materiał sponsorowany

11