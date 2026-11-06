Dziecinnie prosty błąd, przez który storczyk gubi kwiaty jesienią. Jeżeli to zrobisz, to pąki zamiast rozkwitać, spadną. Jak zainicjować kwitnienie storczyka?

Jesień to czas, kiedy popularne odmiany storczyków, takie jak Katleja, Cymbidium i Phalaenopsis, mogą obficie kwitnąć, dodając uroku wnętrzom.

Niestety, wiele z nich odmawia współpracy przez powszechne błędy pielęgnacyjne, od nadmiernego podlewania po suche powietrze w sezonie grzewczym.

Poznaj zaskakujące triki, w tym "szok termiczny" i innowacyjne metody nawilżania, które sprawią, że Twoja orchidea wreszcie obsypie się kwiatami!

Które odmiany storczyków zakwitają jesienią?

Storczyki, czyli orchidee to jedne z najpiękniejszych kwiatów doniczkowych. Naturalnie pochodzą z Azji, ale Polacy pokochali te orientalne kwiaty. Odpowiednio pielęgnowane storczyki kwitną długimi latami nawet kilka razy do roku. Jesienią zakwitną najpopularniejsze odmiany storczyków, czyli Katleja, Cymbidium, a także Phalaenopsis.

Dlaczego storczyk nie chce kwitnąć?

Powodem braku kwitnienia storczyków najczęściej są błędy pielęgnacyjne. Przede wszystkim orchidea w naturze rośnie jako epifit. Oznacza to, że pobiera wodę nie tylko poprzez korzenie, ale także przez liście. Musi mieć zatem regularny dostęp do wilgotnego powietrze. Dodatkowo ważna jest warstwa drenażu w doniczce. Zapewnia ona odpowiednie napowietrzenie korzeni. W przypadku storczyków bardzo niebezpieczne jest nadmierne podlewanie. Prowadzi ono do gnicia korzeni. Stają się one obślizgłe i pokryte nieprzyjemnym nalotem. Storczyki warto również regularnie zraszać miękką wodą. Eksperci wskazują, że orchidee przed okresem kwitnienia warto delikatnie wzmacniać szokiem termicznym. Przeniesie doniczki na kilka dni w chłodniejsze stanowisko lepiej odwzoruje naturalny cykl i sprawi, że storczyk zacznie kwitnąć.

Przez ten błąd storczyki nie zakwitają w mieszkaniach

Jednym z najczęstrzych powodów braku kwitnienia jesienią jest sezon grzewczy. Storczyki uwielbiają wilgoć, a nagrzane grzejniki mocno przesuszają powietrze. W efekcie kwiat zaczyna walczyć o przetrwanie i hamuje procesy rozwojowe. Jeżeli zmagasz się z suchym powietrzem to musisz odpowiednio zadbać o storczyka. Przede wszystkim nie stawiaj doniczki blisko nagrzanych grzejników. Tam mikroklimat będzie najmniej sprzyjający. Raz w tygodniu zraszaj liście wodą. Zamiast klasycznego podlewania możesz przygotować kąpiel dla korzeni. Wstaw doniczkę ze storczykiem do miski z wodą i odczekaj 15 minut. Kwiat sam się nawodni. Jeżeli masz w domu więcej kwiatów to jesienią i zima trzymaj je blisko siebie. Stworzą one wspierający klimat i lepiej będą nawilżać powietrze. W skrajnych przypadkach koniecznie może być także użycie profesjonalnego nawilżacza.