Dziecinnie prosty błąd, przez który storczyk gubi kwiaty jesienią. Jeżeli to zrobisz, to pąki zamiast rozkwitać, spadną. Jak zainicjować kwitnienie storczyka?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-11-06 12:21

Jesień to czas kiedy kwitnie wiele odmian storczyków. Roślina pokrywa się pąkami, z których zakwitają przepiękne kwiaty. Zdarza się jednak czasem, że pomimo najlepszej pielęgnacji storczyk nie zakwita. Przyczyną często jest jeden błąd, który popełniamy jesienią. Zrób to ze swoim storczykiem, a szybko wypuści pąki.

Dłonie osoby odrywającej uschnięty liść od storczyka w zielonej doniczce. O pielęgnacji kwiatów jesienią przeczytasz na SE.
Autor: Svetlana Verbitskaya/ Getty Images Dlaczego liście storczyka żółkną?
  • Jesień to czas, kiedy popularne odmiany storczyków, takie jak Katleja, Cymbidium i Phalaenopsis, mogą obficie kwitnąć, dodając uroku wnętrzom.
  • Niestety, wiele z nich odmawia współpracy przez powszechne błędy pielęgnacyjne, od nadmiernego podlewania po suche powietrze w sezonie grzewczym.
  • Poznaj zaskakujące triki, w tym "szok termiczny" i innowacyjne metody nawilżania, które sprawią, że Twoja orchidea wreszcie obsypie się kwiatami!

Które odmiany storczyków zakwitają jesienią?

Storczyki, czyli orchidee to jedne z najpiękniejszych kwiatów doniczkowych. Naturalnie pochodzą z Azji, ale Polacy pokochali te orientalne kwiaty. Odpowiednio pielęgnowane storczyki kwitną długimi latami nawet kilka razy do roku. Jesienią zakwitną najpopularniejsze odmiany storczyków, czyli Katleja, Cymbidium, a także Phalaenopsis.

Dlaczego storczyk nie chce kwitnąć?

Powodem braku kwitnienia storczyków najczęściej są błędy pielęgnacyjne. Przede wszystkim orchidea w naturze rośnie jako epifit. Oznacza to, że pobiera wodę nie tylko poprzez korzenie, ale także przez liście. Musi mieć zatem regularny dostęp do wilgotnego powietrze. Dodatkowo ważna jest warstwa drenażu w doniczce. Zapewnia ona odpowiednie napowietrzenie korzeni. W przypadku storczyków bardzo niebezpieczne jest nadmierne podlewanie. Prowadzi ono do gnicia korzeni. Stają się one obślizgłe i pokryte nieprzyjemnym nalotem. Storczyki warto również regularnie zraszać miękką wodą. Eksperci wskazują, że orchidee przed okresem kwitnienia warto delikatnie wzmacniać szokiem termicznym. Przeniesie doniczki na kilka dni w chłodniejsze stanowisko lepiej odwzoruje naturalny cykl i sprawi, że storczyk zacznie kwitnąć.

Przez ten błąd storczyki nie zakwitają w mieszkaniach

Jednym z najczęstrzych powodów braku kwitnienia jesienią jest sezon grzewczy. Storczyki uwielbiają wilgoć, a nagrzane grzejniki mocno przesuszają powietrze. W efekcie kwiat zaczyna walczyć o przetrwanie i hamuje procesy rozwojowe. Jeżeli zmagasz się z suchym powietrzem to musisz odpowiednio zadbać o storczyka. Przede wszystkim nie stawiaj doniczki blisko nagrzanych grzejników. Tam mikroklimat będzie najmniej sprzyjający. Raz w tygodniu zraszaj liście wodą. Zamiast klasycznego podlewania możesz przygotować kąpiel dla korzeni. Wstaw doniczkę ze storczykiem do miski z wodą i odczekaj 15 minut. Kwiat sam się nawodni. Jeżeli masz w domu więcej kwiatów to jesienią i zima trzymaj je blisko siebie. Stworzą one wspierający klimat i lepiej będą nawilżać powietrze. W skrajnych przypadkach koniecznie może być także użycie profesjonalnego nawilżacza.

Storczyki najpiekniejszymi kwiatami doniczkowymi
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