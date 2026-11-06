Lidl z nowymi promocjami. Masło za 2,49 zł i aż 60 proc. rabatu na kawę!

Na początku listopada w sklepach Lidl ruszyły nowe obniżki, obejmujące tańsze masło, przecenioną kawę oraz ofertę „4+4 gratis” na piwa butelkowe .

. Zniżka na kawę dotyczy wielu znanych marek i różnych wariantów, ale naliczenie rabatu na drugi, tańszy artykuł wymaga aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus .

. Przy zakupie trzech sztuk za kostkę masła ekstra Pilos 83 proc. zapłacimy 2,49 zł, a włożenie do koszyka ośmiu butelek piwa oznacza cztery z nich za darmo .

. Większość tych ofert wygasa w sobotę, 7 listopada 2026 roku, dlatego przed wyjściem na zakupy warto zweryfikować regulaminy, limity ilościowe i dostępne kupony.

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Promocja na kawę w Lidlu. Które marki kupimy o 60 proc. taniej?

W dniach 6 i 7 listopada w sklepach sieci obowiązuje duża obniżka na kawę. Kupujący mogą zyskać 60 proc. zniżki na drugi, tańszy artykuł. Akcja dotyczy kaw rozpuszczalnych, mielonych oraz ziarnistych. Na liście przecenionych producentów znajdują się między innymi MK Café, Bellarom, Segafredo, Kimbo, Dallmayr, Tchibo, Lavazza i Jacobs.

Warunkiem naliczenia rabatu jest wcześniejsze włączenie kuponu w aplikacji Lidl Plus oraz zeskanowanie jej podczas płatności. Choć poszczególne rodzaje kaw można ze sobą dowolnie mieszać, na jeden kupon przypada limit czterech opakowań. Przed podejściem do kasy dobrze jest upewnić się, że wybrane przez nas produkty biorą udział w akcji.

Lidl obniża ceny masła Pilos i mięsa. Karma dla psów w ofercie „4+4 gratis”

Weekendowa oferta obejmuje także produkty dla zwierząt domowych. W ramach akcji „4+4 gratis” właściciele psów mogą taniej kupić mokrą karmę marki MAX’S WORLD. W praktyce włożenie do koszyka ośmiu puszek oznacza konieczność zapłaty tylko za cztery, ponieważ resztę dostajemy za darmo. Również tutaj niezbędne jest zeskanowanie przy kasie aplikacji Lidl Plus z aktywowanym wcześniej kuponem oraz pamiętanie o narzuconych w regulaminie limitach.

Dużą popularnością może cieszyć się także przecena na 200-gramowe masło ekstra Pilos 83 proc. Zamiast standardowych 4,99 zł za jedną kostkę zapłacimy 2,49 zł przy zakupie trzech opakowań. Cały taki pakiet kosztuje 7,47 zł. Zniżka wymaga użycia aplikacji Lidl Plus, a na jednym paragonie w obniżonej cenie mogą znaleźć się maksymalnie trzy sztuki tego produktu.

Sieć przygotowała ponadto dwudniową obniżkę na mięso, która obowiązuje 6 i 7 listopada 2026 roku. Kilogram filetu z piersi indyka XXL marki Rzeźnik przeceniono z 33,99 zł na 19,99 zł, co daje 14 zł oszczędności. Aby zapłacić mniej, należy włączyć odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i okazać go przy kasie. Jeden kupon uprawnia do zakupu maksymalnie 3 kg mięsa.

Do kiedy trwają promocje w Lidlu? Ważne zasady i limity z aplikacji Lidl Plus

Planując zakupy, nie należy odkładać wizyty w sklepie na przyszły tydzień. Główne z opisanych tu promocji kończą się w sobotę, 7 listopada 2026 roku. Przed wyjściem z domu warto przejrzeć listę kuponów w telefonie, gdyż samo włożenie towaru do wózka nie zawsze gwarantuje niższą cenę na paragonie. Klienci muszą też zwracać uwagę na szczegółowe wymogi poszczególnych akcji oraz obowiązujące limity ilościowe.