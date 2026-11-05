Biedronka wprowadza nowe promocje. Kawa tańsza o 80 proc. i mleko poniżej 2 zł

Najnowsza gazetka sieci Biedronka przynosi spore przeceny artykułów spożywczych, obejmujące kawę, mleko, parówki oraz świeże owoce i warzywa .

. Dużym zainteresowaniem mogą cieszyć się obniżki na kawy marek Dallmayr oraz Eduscho, gdzie drugi, tańszy artykuł objęty jest rabatem w wysokości 80 proc.

Kupujący zapłacą też mniej za mleko Mleczna Dolina, pierś z kurczaka, winogrona i pieczarki, a dodatkowe promocje przygotowano na olej oraz cukier .

. Zdecydowana większość przedstawionych rabatów kończy się w sobotę, 7 listopada, a skorzystanie z nich często wymaga użycia aplikacji lub karty Moja Biedronka oraz pamiętania o limitach.

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Promocja na kawę Dallmayr, Eduscho i Lavazza w Biedronce. Zasady oferty 1+1 gratis

Wśród najatrakcyjniejszych punktów nowej oferty wyróżnia się akcja obejmująca kawy ziarniste oraz mielone marek Eduscho i Dallmayr. Decydując się na wzięcie dwóch opakowań z puli promocyjnej, za drugi, tańszy produkt zapłacimy aż o 80 proc. mniej. Sieć pozwala na dowolne łączenie objętych akcją wariantów, co zwalnia z konieczności brania dwóch takich samych paczek. Aby naliczyć zniżkę, przy kasie należy okazać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Ze względu na wprowadzone limity ilościowe, przed włożeniem towaru do koszyka dobrze jest zapoznać się z informacjami na sklepowej etykiecie. Oferta ta jest aktualna w dniach od 5 do 7 listopada.

Powody do zadowolenia mają również osoby preferujące ziarnistą kawę Lavazza. W sklepach nadal trwa uruchomiona wraz z początkiem tygodnia akcja 1+1 gratis na kilogramowe opakowania Lavazza Crema e Gusto Classico. Standardowo jedna taka paczka kosztuje 99,99 zł, jednak biorąc dwie sztuki i skanując kartę Moja Biedronka, płacimy wyłącznie za jedną, a drugą odbieramy za darmo. Na jedną kartę lojalnościową przypada dzienny limit w wysokości czterech opakowań. Z tej okazji można skorzystać do 7 listopada.

Tańsze parówki i mleko Mleczna Dolina w Biedronce. Jakie są limity zakupowe?

Najnowsza gazetka promocyjna zawiera także propozycję skierowaną do klientów często sięgających po paczkowane parówki. W przypadku zakupu dwóch artykułów biorących udział w akcji, cena drugiego, tańszego opakowania zostanie obniżona o 70 proc. Przecena dotyczy wyselekcjonowanego asortymentu od różnych producentów, wśród których znalazły się marki Tarczyński, Berlinki oraz Kraina Wędlin. Klienci mogą swobodnie mieszać dostępne rodzaje produktów, pamiętając jedynie o konieczności zeskanowania aplikacji bądź karty Moja Biedronka.

Przeglądając ofertę, dobrze jest też przyjrzeć się innym podstawowym artykułom spożywczym. Przy jednorazowym zakupie sześciu sztuk, litr mleka UHT Mleczna Dolina 3,2 proc. kosztuje tylko 1,99 zł. Posiadacze karty lojalnościowej mogą kupić maksymalnie 12 opakowań dziennie. W praktyce przekłada się to na wydatek rzędu 11,94 zł za sześć kartonów. Taka propozycja powinna przypaść do gustu zwłaszcza liczniejszym rodzinom, które na co dzień zużywają duże ilości nabiału.

Ceny warzyw, owoców i mięsa w Biedronce. Winogrona, pieczarki i kurczak w promocji

Sieć handlowa pomyślała również o klientach, którzy zamierzają uzupełnić domowe zapasy świeżej żywności. Sprzedawane na wagę winogrona z Mołdawii wyceniono na 5,99 zł za jeden kilogram. Zgodnie z danymi zawartymi w materiałach promocyjnych, kwota ta jest o 40 proc. niższa od ceny odniesienia. Owoce te sprawdzą się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i składnik porannych posiłków oraz słodkich wypieków.

Obniżki cen objęły ponadto krajowe pieczarki. Za półkilogramowe opakowanie tych grzybów trzeba zapłacić 4,99 zł, co stanowi rabat rzędu 37 proc. Produkt ten stanowi dobrą bazę do przyrządzenia domowej pizzy, zapiekanek, sosów czy nadzienia do naleśników. Sekcję świeżych artykułów uzupełnia filet z piersi kurczaka marki Kraina Mięs w wariancie Mega Paka, oferowany po 14,99 zł za kilogram. W przypadku tego mięsa wprowadzono jednak ograniczenie pozwalające na zakup maksymalnie 3 kg w ramach jednego konta Moja Biedronka.

Promocja na cukier 6+4 gratis i olej za 1 zł w Biedronce. Warunki oferty

Klienci planujący zrobienie większych zapasów spożywczych mogą zwrócić uwagę na przecenę białego cukru sprzedawanego w paczkach po 1 kg. Biorąc dziesięć opakowań i używając aplikacji lub karty Moja Biedronka, cztery sztuki otrzymamy zupełnie bezpłatnie w ramach mechanizmu 6+4 gratis. Dzienny pułap dla jednego konta lojalnościowego ustalono na dziesięć kilogramów, co obejmuje najwyżej cztery darmowe paczki.

Aż do 7 listopada obowiązuje także akcja rabatowa obejmująca wszystkie litrowe butelki oleju marki Wyborny. Decydując się na zakup dwóch sztuk, za drugi, tańszy produkt zapłacimy symboliczną kwotę 1 zł. Kupujący mają możliwość dowolnego łączenia dostępnych rodzajów oleju, przy czym dziennie można nabyć maksymalnie cztery butelki, z czego rabat naliczy się najwyżej na dwie z nich.

Wprowadzone przez Biedronkę obniżki pozwalają na zauważalne zmniejszenie wydatków podczas codziennych wizyt w sklepie, zwłaszcza gdy zamierzamy dokupić nabiał, kawę lub podstawowe artykuły sypkie. Należy mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z wielu propozycji uzależnione jest od zeskanowania karty Moja Biedronka, włożenia do koszyka konkretnej liczby produktów oraz pilnowania narzuconych pułapów ilościowych. Ponieważ główne z opisanych tu promocji wygasają w sobotę, 7 listopada 2026 r., przed udaniem się na zakupy dobrze jest upewnić się co do dostępności towaru oraz szczegółowych wymogów danej akcji.