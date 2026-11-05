Drgawki gorączkowe u dziecka. Co robić i kiedy wezwać pomoc?

Drgawki gorączkowe dotyczą zwykle dzieci między 6. miesiącem a 5. rokiem życia

Napad najczęściej trwa krótko, ale od razu zanotuj godzinę jego rozpoczęcia

Podczas drgawek nie wolno wkładać niczego do ust ani przytrzymywać dziecka

Zadzwoń pod numer 112 lub 999, jeśli napad trwa pięć minut lub dłużej

Niejadek - jak zachęcić dziecko do jedzenia, Plac Zabaw- odc. 19

Drgawki gorączkowe u dziecka: jak mogą wyglądać?

Drgawki gorączkowe to napad wywołany gorączką, który najczęściej występuje u dzieci między 6. miesiącem a 5. rokiem życia. Często pojawia się na początku infekcji, czasem zanim rodzic zdąży zauważyć, że dziecko ma podwyższoną temperaturę. Drgawki mogą pojawić się nie tylko przy bardzo wysokiej gorączce, lecz także wtedy, gdy temperatura szybko rośnie.

Podczas napadu dziecko może zesztywnieć, rytmicznie drgać rękami i nogami, przewracać oczami albo przez chwilę nie reagować na głos i dotyk. Dziecko może się ślinić, wymiotować, przez chwilę oddychać nieregularnie lub mieć sine usta. Po ustąpieniu drgawek dziecko może być senne, rozdrażnione i zdezorientowane. Zwykle stopniowo odzyskuje kontakt z otoczeniem.

Co robić, gdy dziecko ma drgawki gorączkowe?

Podczas drgawek najważniejsze jest zabezpieczenie dziecka przed urazem i kontrolowanie czasu trwania napadu. Postaraj się zachować spokój, odsuń twarde i ostre przedmioty, a następnie zanotuj godzinę rozpoczęcia napadu. Nie próbuj na siłę zatrzymać ruchów dziecka.

Jeśli dziecko leży, podłóż mu pod głowę coś miękkiego i poluzuj ubranie uciskające szyję. Gdy drgawki ustąpią, ułóż je na boku, aby ślina lub wymiociny mogły swobodnie wypłynąć. Zostań przy dziecku, obserwuj oddech i nie podawaj jedzenia, picia ani leków, dopóki nie odzyska pełnej świadomości.

W czasie napadu nie rób niczego, co mogłoby zranić dziecko lub utrudnić mu oddychanie:

nie wkładaj do ust łyżki, palca, leków ani żadnego innego przedmiotu

nie otwieraj dziecku na siłę szczęk i nie próbuj wyciągać języka

nie potrząsaj dzieckiem, nie polewaj go zimną wodą i nie przykładaj lodu

nie zostawiaj dziecka samego, nawet jeśli drgawki wydają się krótkie

Kiedy przy drgawkach gorączkowych dzwonić pod 112 lub 999?

Zadzwoń pod numer 112 lub 999, jeśli drgawki trwają pięć minut lub dłużej. Zadzwoń także wtedy, gdy jest to pierwszy napad w życiu dziecka, dziecko ma trudności z oddychaniem, sinieje, doznało urazu lub po napadzie nie odzyskuje kontaktu z otoczeniem. W Polsce oba numery służą do wzywania pomocy w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia.

Pilnej oceny wymaga również sytuacja, w której drgawki dotyczą tylko jednej strony ciała, powtarzają się tego samego dnia lub dziecko między napadami nie wraca do kontaktu. Niepokojące objawy to także sztywność karku, wysypka, która nie blednie po dociśnięciu skóry, bardzo duża senność lub wyraźne pogorszenie stanu dziecka. Podczas rozmowy z dyspozytorem podaj wiek dziecka, godzinę rozpoczęcia i czas trwania napadu, informację o gorączce oraz to, jak dziecko oddycha.

Jeśli napad szybko ustąpił, a dziecko odzyskuje kontakt z otoczeniem, skontaktuj się z lekarzem jeszcze tego samego dnia, zwłaszcza jeśli był to pierwszy taki napad. Lekarz oceni przede wszystkim przyczynę gorączki i zdecyduje, czy potrzebne są dalsze badania. Nie zakładaj samodzielnie, że każdy kolejny napad ma tę samą, niegroźną przyczynę.

Po napadzie: jak obserwować dziecko i postępować przy gorączce?

Po drgawkach dziecko może przez jakiś czas spać, ale powinno dawać się obudzić i stopniowo odzyskiwać kontakt z otoczeniem. Zapisz, jak długo trwał napad, jakie ruchy były widoczne, czy dziecko wymiotowało i jaka była temperatura. Takie informacje ułatwią lekarzowi ocenę zdarzenia.

Jeśli dziecko odczuwa ból lub wyraźny dyskomfort, można podać lek przeciwgorączkowy w dawce odpowiedniej do jego wieku i masy ciała, zgodnie z ulotką lub zaleceniem lekarza. Obniżenie temperatury poprawia samopoczucie, ale nie daje pewności, że zapobiegnie kolejnym drgawkom gorączkowym. Nie schładzaj dziecka lodowatą wodą i nie rozbieraj go całkowicie.

U części dzieci drgawki gorączkowe mogą powtórzyć się podczas kolejnej infekcji. Ryzyko jest większe, gdy pierwszy napad wystąpił przed 18. miesiącem życia. Drgawki gorączkowe nie są jednak tym samym co padaczka. Krótkie, typowe napady zwykle nie powodują uszkodzenia mózgu ani trudności w rozwoju dziecka. Warto po konsultacji z lekarzem ustalić prosty plan postępowania na czas kolejnej gorączki i przekazać go wszystkim opiekunom dziecka.

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