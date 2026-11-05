Pewien brytyjski hydraulik pokazał mi, jak sprawić, by muszla klozetowa nigdy się nie przytykała. Pół szklanki tego wlane raz w tygodniu rozwiązuje problem

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-11-05 9:38

Zatkany odpływ w muszli klozetowej to prawdziwy koszmar. Na szczęście jest prosta czynność, która skutecznie zmniejszy ryzyko zatorów w odpływie muszli klozetowej. Znajomy hydraulik pokazał mi, co robić, aby muszla klozetowa się nie zatykała i cały czas pozostawała czysta. Okazuje się, że to banalnie proste.

Ręce w żółtych rękawicach trzymają szczotkę do toalety i ścierkę na tle muszli. O sposobach na zatory czytaj w SE.
Autor: Natallia Ramanouskaya/ Getty Images

Wlej to do muszli klozetowej, a przestanie się zatykać. Brytyjski sposób na czyszczenie odpływu

Regularne czyszczenie muszli klozetowej to podstawa czystości i higieny. W odpływie muszli klozetowej zbierają się tysiące bakterii oraz zarazków. Dodatkowo osadza się kamień i zacieki. Wszytko to potrzebuje regularnego czyszczenie i usuwania złogów. Warto również pamiętać, że odpływ muszli klozetowej może się także zatykać i prowadzić do poważniejszych awarii. Aby tak się nie działo warto regularnie dbać o odpływ. Znajomy, brytyjski hydraulik pokazał mi szybki sposób, który zapobiegnie zatykaniu się odpływu w toalecie. To prosta czynność, która zdecydowanie może ułatwić codzienne porządki.

Hydraulicy do prewencyjnego usuwania zatorów z muszli klozetowej najczęściej polecają ocet. W przypadku rozpuszczania złogów najlepiej sięgnąć po gorący ocet. Zagotuj w garnuszki pół litra białego octu, a następnie wlej go do opływu muszli klozetowej. Uważaj, aby się nie poparzyć i odczekaj około 1 godzinę. Ocet możesz wykorzystać również do czyszczenia kołnierza muszli klozetowej oraz deski sedesowej. Namocz w occie ręczniki papierowe i obłóż nimi wszystkie zakamarki toalety. Odczekaj aż płyn wyschnie, a następnie przemyj całą muszlę klozetową wodą. Ocet to jeden z najlepszych środków na czyszczenie toalety. Gorący ocet na zatkany odpływ działa niczym naturalny rozpuszczalnik. Usuwa złogi, zatory oraz bakterie i zarazki. Kwas octowy wchodzi w reakcję chemiczną z kamieniem wytrącającym się z wody, dzięki czemu go rozpuszcza. Wspomaga to usuwanie żółtych plam i zacieków z wnętrza muszli klozetowej. Znajomy hydraulik radzi, aby wykonywać taki zabieg raz w tygodniu, a toaleta przestanie się zatykać, a ocet dodatkowo zadba o jej czystość. Aby zminimalizować intensywny zapach octu, który może być odczuwalny po czyszczeniu, pamiętaj o odpowiedniej wentylacji łazienki. Otwórz okno lub włącz wentylator. Możesz także dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego (np. cytrynowego, lawendowego lub z drzewa herbacianego) do octu przed wlaniem go do muszli. Nie tylko poprawi to zapach, ale niektóre olejki mają dodatkowe właściwości antybakteryjne, wzmacniając efekt czyszczenia.

Pamiętaj o kluczowej zasadzie bezpieczeństwa: nigdy nie mieszaj octu z innymi silnymi środkami chemicznymi do udrażniania rur, zwłaszcza z wybielaczem. Połączenie tych substancji może wytworzyć niebezpieczne, toksyczne gazy, które są szkodliwe dla Twojego zdrowia. Jeśli ocet nie poradził sobie z problemem, zawsze najpierw dokładnie spłucz toaletę czystą wodą, zanim zastosujesz inny środek lub wezwiesz specjalistę.

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