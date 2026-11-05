Wsyp do pralki dokładnie 2 łyżki, a dopierzesz kurtkę puchową z nieprzyjemnych zapaszków. Będzie puszysta i cieplutka niczym chmurka. Pranie kurtki puchowej przed zimą

Zastanawiasz się, jak skutecznie odświeżyć kurtkę puchową w pralce, nie ryzykując utraty jej puszystości i ciepła? Odkryj, jakich detergentów unikać, by nie zniszczyć izolacji, oraz jakie programy prania zapewnią bezpieczeństwo Twojej odzieży. Poznaj sprytny trik z przedmiotami domowymi, który gwarantuje, że puch w kurtce pozostanie idealnie rozłożony i puszysty. Nie pozwól, by Twoja kurtka straciła swoje właściwości – sprawdź pełny poradnik i ciesz się świeżością bez obaw!



Dodaj do pralki i nastaw pranie kurtki puchowej. Będzie czysta, puszysta i nie straci właściwości grzewczych

Kurtkę puchową przed sezonem dobrze jest odpowiednio przygotować i uprać. Wiele osób obawia się prania kurtki puchowej ponieważ boi się, że zniszczy puch i sprawi, że kurtka zrobi się sztywna i zbita. Nie jest tak, że kurtki puchowej nie można prać w pralce, należy to jednak robić umiejętnie.

Przede wszystkim przed włożeniem kurtki puchowej opróżnij jej kieszenie (nie ma nic gorszego niż uprania chusteczka higieniczna), zapnij wszystkie zamki i rzepy, a na koniec wywróć do lewą stronę. Kurtkę puchową najlepiej prać oddzielnie. Dzięki temu woda i detergent będą mogły swobodnie opływać włókna. Eksperci wskazują, by do prania kurtek puchowych zrezygnować z płynów do płukania. Wiemy, że perspektywa pachnącej kurtki może być kusząca, ale w tym przypadku płyny do płukania mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Oblepiają one włókna powodując ich sztywnienie, a także mogą zmniejszać właściwości grzewcze puchy. Do prania kurtki warto także unikać klasyczny proszków do prania. Mogą się nie nie wypłukiwać prawidłowo i tworzyć plamy. Najlepiej jest sięgnąć po płyny do prania delikatnych tkanin lub po specjalne detergenty do prania puchu. W przypadku prania kurtki puchowej należy wybrać program z niską temperaturą (maks. do 40 st. Celsjusza) oraz niskimi obrotami wirowania. Warto także ustawić dodatkowy cykl płukania, aby pozbyć się wszystkich resztek detergentu. Możesz do bębna pralki lub komory na płyn do płukania wsypać 2 czubate łyżki sody oczyszczonej. Pomoże ona wypłukać detergenty, a także zniweluje brzydkie zapachy. Soda oczyszczona sprawi, że kurtka będzie bardziej miękka oraz puszysta.

Nie zapomnij wrzucić tego do bębna pralki. Dzięki temu puch nie zbije się podczas prania

Specjaliści przypominają, by do bębna pralki włożyć przedmioty, które podczas prania zapobiegną zbijaniu się puchu. W czasie obrotów pralki będą one rozbijały materiał i dzięki temu kurtka się nie zbija i pozostanie puszysta. W tym celu najczęściej poleca się piłki tenisowe, ale jeżeli ich nie posiadasz, mogą to być także ciasno zwinięte skarpetki.

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