Wlej pół szklanki tego i nastaw pranie kurtki puchowej. Usunie plamy z potu i zabrudzenia od rąk, a kurtka się nie zniszczy. Pranie kurtek puchowych

Kurtki puchowe wymagają regularnego prania, ale wiele osób obawia się o zbicie puchu.

Kluczem do sukcesu są piłeczki tenisowe w pralce, które zapobiegają zbijaniu się puchu podczas prania i suszenia.

Odkryj sprawdzony sposób na pranie kurtki puchowej w pralce, który zapewni jej czystość, świeżość i zachowanie właściwości na długie lata!

Okrycia wierzchnie wymagają regularnego prania. Podobnie jak inne elementy garderoby kurtki puchowe się przepacają i brudzą. U kobiet często zostają ślady po makijażu w okolicy kołnierza, a mężczyzn plamy na rękawach powstające od dotykania dłońmi. Wiele wątpliwości budzi pranie w pralce kurtek puchowych. Można się obawiać, że podczas prania i wirowania puch z kurtki zbije się i straci swoje właściwości. Jeżeli jednak będziesz przestrzegać kilku podstawowych zasad to tak się nie stanie. Jak zatem prać kurki puchowe w pralce?

Najważniejszym elementem, o którym należy pamiętać podczas prania kurtki puchowej w pralce, są piłeczki tenisowe. Ich zadaniem jest zapobieganie zbijaniu się puchu w trakcie prania i suszenia. Dzięki nim puch pozostaje równomiernie rozłożony, a kurtka zachowuje swoją puszystość i właściwości izolacyjne.

Pranie kurtki puchowej krok po kroku:

Wybierz odpowiedni program: Użyj programu do delikatnych tkanin, np. "pranie ręczne", "delikatne" lub "wełna", z niską temperaturą (maksymalnie 30°C).

Użyj płynu do prania: Zrezygnuj z proszku, który może pozostawić osad na puchu. Płyn do prania jest łagodniejszy i łatwiej się wypłukuje.

Dodaj piłeczki tenisowe: Włóż do bębna pralki 3-4 czyste piłeczki tenisowe.

Uruchom dodatkowe płukanie: Upewnij się, że cały detergent został dokładnie wypłukany z puchu.

Wirowanie: Ustaw niskie obroty wirowania (maksymalnie 400-600 obr./min), aby uniknąć uszkodzenia puchu.

Wlej do bębna pralki pół szklanki tego i nastaw pranie kurtki puchowej. Będzie idealnie czysta i pachnąca

Do prania kurtki puchowej w pralce możesz wykorzystać także domowe sposoby. Najlepszym z nich jest olejek herbaciany. Przygotuj pół szklanki wody i dodaj do niej około 15 kropli olejki herbacianego. Całość delikatnie wlej do bębna pralki, gdzie wcześniej włożyłeś kurtkę. Nastaw pranie, jak zawsze i gotowe. Dlaczego olejek herbaciany polecany jest do prania kurtek puchowych? Przede wszystkim z uwagi na jego antybakteryjne właściwości. Olejek herbaciany świetnie usuwa bakterie i zarazki i odświeża prany materiał. Świetnie sprawdza się jako dodatek do prania przed schowaniem kurtki do szafy na następny sezon. Dodatkowo olejek herbaciany usuwa brzydkie zapachy i jest bezpieczny zarówno dla tkanin, jak i dla puchu. Pierz swoją kurtkę puchową w ten sposób, a będzie czysta i jak nowa przez wiele sezonów.