Wlewam 50 ml i piorę kurtki całej rodziny. W dwie godziny są jak nowe. Bez zbitego puchu, plam i brzydkiego zapachu. Pranie kurtki puchowej, aby pozostała puszysta

Kurtki puchowe wymagają regularnego prania, a dzięki odpowiednim technikom można je bezpiecznie prać w pralce automatycznej.

Pamiętaj o opróżnieniu kieszeni, zapięciu zamków i użyciu specjalnego programu lub delikatnego cyklu z niskimi obrotami wirowania, by uniknąć uszkodzenia puchu.

Dodaj piłeczki tenisowe do bębna, aby zapobiec zbijaniu się puchu, a ocet pomoże odświeżyć tkaninę.

Chcesz dowiedzieć się, jak krok po kroku wyprać kurtkę puchową, by wyglądała jak nowa?

Jak prawidłowo prać kurtki puchowe w pralce?

Odzież wierzchnia powinna być regularnie prana. To podstawa, by kurtki i płaszcze służyły nam przez wiele lat. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale kurtki puchowe również mogą się zapocić. Dodatkowo często na rękawach pojawiają się tłuste zabrudzenia od rąk, a u kobiet kurtki brudzą się od makijażu. Aby wyprać kurtkę puchową wcale nie trzeba zanosić jej do pralni. Nowoczesne pralki najczęściej wyposażone w specjalny program do prania kurtek lub pościeli.

Aby wyprać kurtkę puchową w pralce najpierw opróżnij kieszenie i zapnij wszystkie zamki. Jeżeli kurtka ma odpinany kaptur zdejmij go i wypierz oddzielnie. Kurtki pierz zawsze osobno. Unikaj przeładowanie bębna pralki. Jeżeli Twoja pralka nie ma specjalnego programu do prania kurtek wybierz cykl delikatny z niskimi obrotami wirowania. Unikaj wirowania powyżej 800 obrotów. Może ono powodować zbrylanie się puchu i zniszczenie kurtki. Aby mieć pewność, że puch w kurtce nie będzie się zbijać podczas prania włóż do bębna pralki 4 zwykle piłki tenisowe. Podczas prania będą one rozbijać puch. Kurtkę puchową należy suszyć poziomo. Połóż ją suszarce lub na rozłożonym ręczniku i co kilka godzin przekładaj, aby uniknąć zbijania się puchu w jednym miejscu. Suszenie kurtki może potrwać wiele godzin.

Wlej 50 ml tego płynu do prania kurtki puchowej. Będzie pachnąca i idealnie doprana

Świetnym sposobem na pranie kurtki puchowej jest niezastąpiony ocet. Wystarczy, że na jedno pranie wlejesz 50 ml białego octu do bębna pralki. Ocet zmiękcza tkaniny i niweluje brzydkie zapachy. Odświeża prany materiał i sprawia, że kurtka po praniu będzie bardziej miękka i puszysta. Dodatkowo zapobiega on elektryzowaniu się ubrań. Pamiętaj jednak, że ocet nie zastąpią detergentu piorącego i nie powinien być stosowany solo. Ocet choć jest świetnym dodatkiem do prania to nie usunie plam z tłustych rąk oraz makijażu.