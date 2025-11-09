Pranie puchowych kurtek wymaga ostrożności, aby nie zniszczyć wypełnienia i nie stracić właściwości grzewczych.

Olejek herbaciany, dodany do prania, odświeży kurtkę, zniweluje nieprzyjemne zapachy i zadziała antybakteryjnie.

Chcesz poznać sprawdzone triki, takie jak użycie piłek tenisowych, by Twoja kurtka po praniu była miękka i zachowała swój kształt?

Wystarczy kilka kropel tego do prania kurtki. Będzie mięciutka i pachnąca

Puchowe kurtki nie powinny być prania zbyt często. Ich delikatna struktura może ulec zmianie. Podczas prania w pralce puch lub inne tworzywo wypełniające może ulec zniszczeniu i się zbić. W skrajnych sytuacjach kurtka może stracić swoje właściwości grzewcze. Nie znaczy to jednak, że kurtek nie należy prać w ogóle. Jak każde inne ubranie wymaga odświeżania. Plamy i widoczne zabrudzenia na kurtce należy dopierać ręcznie. Najlepiej robić to, gdy plama jest świeża. Na tłuste zabrudzenia możesz sięgnąć po sól. Posyp nią plamę i odczekaj kilka minut. Na stare i zaschnięte plamy możesz wykorzystać sodę oczyszczoną. Świetnie dopiera ona zabrudzenia i jest bezpieczna dla tkanin. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą, by powstała gęsta pasta i nałóż na plamę na kilka minut. Po tym czasie przemyj całość zimną wodą. Do prania kurtki w pralce warto sięgnąć po olejek herbaciany. Już kilka kropel olejku herbacianego dodane bezpośrednio do pralki sprawią, że kurtka będzie pachnąca i wyraźnie odświeżona. Olejek herbaciany świetnie niweluje brzydkie zapachy i usuwa stęchliznę. Dodatkowo ma on działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne.

Jak prać kurtkę puchową w pralce?

Zanim włożysz kurtkę do pralki sprawdź metkę. Jeżeli producent zaleca tylko i wyłącznie pranie chemiczne to lepiej nie ryzykować prania w pralce w domu. W innym przypadku możesz wyprać swoją kurtkę. Pamiętaj, by kurtki prać osobno i nie przeciążać bębna. Do prania kurtek najlepiej sprawdzi się krótki program do delikatnych materiałów. Unikaj prania w wysokich temperaturach. Eksperci wskazują, że najbardziej optymalna będzie temperatura 30 st. C. Unikaj również wirowania na wysokich obrotach. Aby puch lub inne wypełnienie nie zbiły się podczas prania możesz do bębna włożyć 3 piłki tenisowe. Zapewniają one ruch w bębnie i zapobiegają zbijaniu się puchu