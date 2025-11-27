Weź to z kosmetyczki i przetrzyj kołnierz kurtki puchowej. W kilka sekund usuwa ślady po podkładzie i pudrze. Bez zacieków i śladów na detergencie. Jak usunąć makijaż z kurtki?

Masz problem z plamami z makijażu na kołnierzu kurtki puchowej? Zimą to powszechny kłopot, który często prowadzi do rezygnacji z jasnych kolorów odzieży.

Istnieją proste i szybkie domowe sposoby na usunięcie tych nieestetycznych zabrudzeń bez konieczności prania całej kurtki.

Dowiedz się, jak wykorzystać popularne kosmetyki, by w kilka sekund pozbyć się plam z podkładu czy pudru i cieszyć się czystą kurtką!

Sięgnij do kosmetyczki i przetrzyj tym kurtkę puchową. W kilka sekund usuwa plamy z makijażu

Prawie każda kobieta zna ten problem. Brzydkie plamy ze startego makijażu na kołnierzu kurtki puchowej. Wystarczy kilka dni, aby na czystej kurtce pojawiły się nieestetyczne zabrudzenia z podkładu lub pudru. Zimą to niemały problem. Gdy temperatura spada kurtki i płaszcze stają się nieodzownym elementem naszej garderoby. Zapinane pod samą szyję chronią nas przed niskimi temperaturami oraz silnym wiatrem. Nawet najlepiej wykonany i trwały makijaż nie jest odporny na ścieranie. Zawsze kołnierz będzie ocierać o twarz, a tym samym uszkadzać makijaż. O ile sam make-up szybko można poprawić, to już plamami na kurtce czy płaszczu jest trudniej. Zimą to poważny problem, a wiele kobiet często rezygnuje z jasnych kolorów kurtek, aby uniknąć bardziej widocznych plam.

Na zabrudzenia z makijażu na kurtce puchowej są domowe sposoby. Działają one szybko i nie wymagają namaczania i szorowania. Wystarczy kilka sekund po powrocie do domu. Najprostszym sposobem jest użycie płynu micelarnego. Na wacik kosmetyczny nanieś niewielką ilość płynu micelarnego i przetrzyj nim zabrudzenia. Micele działają niczym magnez na cząsteczki makijażu i delikatnie je rozpuszczają. Zastosowanie płynu micelarnego na plamy z kurce puchowej zadziała bardzo podobnie jak demakijaż twarzy. Warto także po wszystkim przetrzeć czyszczone miejsce mokrą ściereczką. Ten sposób szybko usuwa zabrudzania i co ważnie, nie zostawia brzydkich zacieków i osadów.

Innym sposobem na usunięcie plam po makijażu z kurtki puchowej jest odżywka do włosów. Weź niewielką ilość odżywki i wetrzyj w plamę, aż zacznie się pienić. Całość odstaw na około kilkanaście minut, a następnie spłucz odżywkę pod bieżącą wodą. To nieco bardziej czasochłonny sposób niż ten z płynem micelarny, ale świetnie sprawdza się na duże zabrudzenia.

Pamiętaj, by do usuwanie plam z kurtki puchowej nie stosować zmywaczy do lakieru. Możesz zniszczyć i odbarwić materiał.