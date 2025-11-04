W Rossmannie kosztuje tylko 10 zł, a dopierze kurtkę puchową jak złoto. Bez zapachu stęchlizny i zbitego puchu. Sposób na pranie kurtek puchowych

W Rossmannie kupisz rewelacyjny środek, który pomoże Ci w praniu kurtki puchowej. Wystarczy kilka kropli, a kurtka uprana w pralce będzie pachnąca i czysta. Aż będziesz czekać na pierwsze mrozy, aby ją na siebie włożyć. Jak tani i skutecznie uprać w pralce kurtkę puchową?

Pranie kurtek puchowym

i

Autor: Julie Julie/ Shutterstock
  • Pranie kurtki puchowej w pralce może być proste, jeśli zastosujesz się do kilku kluczowych zasad.
  • Dowiedz się, jak zapobiec zbijaniu się puchu i jakich ustawień pralki użyć, aby kurtka była czysta i świeża.
  • Poznaj sekret, jak skutecznie odświeżyć kurtkę puchową za pomocą taniego olejku herbacianego z Rossmanna.
  • Sprawdź, jak dbać o swoją kurtkę, by służyła Ci przez wiele sezonów

Kup w Rossmannie za 10 zł i upierz kurtkę puchową w pralce

Pranie kurtek puchowych w pralce nie jest najłatwiejsze. Należy przestrzegać kilku zasad. Bez tego bezpowrotnie możesz zniszczyć kurtkę. Nie znaczy to jednak, że kurtek puchowych nie można prać w domu w pralce. Jeżeli wiesz, jak to zrobić to nie musisz zanosić swoich kurtek do pralki. W tym artykule wyjaśnimy Ci, krok po kroku, jak wyprać kurtkę puchową w pralce, aby była czysta i pachnąca oraz, aby puch się zbijał się podczas prania. 

Najważniejszą zasadą prania kurtek puchowych w pralce jest wkład zapobiegający zbijaniu się puchu. Bez niego puch zbije się w grudki i straci sprężystość. Przez to kurtka straci dobrą izolację i nie będzie wyglądać dobrze. W warunkach domowych eksperci polecają włożenie do bębna pralki kilku piłeczek tenisowych. Na pranie jednej kurtki wystarczą 3 lub cztery piłki tenisowe. Podczas obrotów bębna w praniu będę one delikatnie rozbijać puch. Piłeczki tenisowe są bezpieczne w stosowaniu i nie musisz obawiać się, że zniszczą one wnętrze pralki. Kurtki puchowe pierz zawsze na lewej stronie, zapnij wszystkie suwaki i ustaw program do prania delikatnego. Niektóre pralki wyposażone są w specjalne programy do prania kurtek lub pościeli. Maksymalna temperatura prania to 3o stopni Celsjusza i krótkie wirowanie - maksymalnie 800 obrotów. 

Kolejnym wyzwanie podczas prania kurtki puchowej w pralce jest odpowiednie doczyszczenie puchu i wszystkich warstw. Źle dobrany detergent może nie doprać kurtki i będzie ona nieprzyjemnie pachniała. Najlepiej stosować delikatnie proszku lub płyny do prania, które zawierają właściwości przeciwbakteryjne. W ten sposób unikniesz zapachy stęchlizny. Możesz także sięgnąć po domowe sposoby, takie jak soda oczyszczona. Ten naturalny proszek świetnie niweluje brzydkie zapachy i zabije bakterie i inne zarazki. Świetnym sposobem na pranie kurtki puchowej w pralce są olejki herbaciane. Sprawią, że one tkaniny po praniu będą przyjemnie pachniały. 

Jaki olejek eteryczny do prania kurtki puchowej?

Eksperci wskazują, że do prania kurtek puchowych najlepiej sprawdzi się olejek herbaciany. 30 ml naturalnego, australijskiego olejku herbacianego kupisz w Rossmannie za 9,99 zł. Do jednego prania wystarczy dosłownie kilka kropli dlatego też takie opakowanie starczy Ci na długie miesiące. Olejek herbaciany możesz stosować także do prania ręczników oraz pościeli. Słynie on ze swoich właściwości antybakteryjnych i świetnie niweluje brzydkie zapachy. Pachnie on lekko korzenie i doskonale odświeża prane tkaniny. 

Rossmann

i

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe
