Już 1 kostka wybieli wnętrze muszli klozetowej. Usuwa kamień i zacieki, gdy ty śpisz. Rano toaleta jest higienicznie czysta i pachnąca

Muszla klozetowa to siedlisko bakterii i uporczywych osadów z kamienia, które sprawiają, że nawet regularne czyszczenie często nie wystarcza.

Zapomnij o nieskutecznych detergentach! Istnieje zaskakująco prosty i genialny trik, który przywróci jej blask bez szorowania.

Wrzuć tylko jedną kapsułkę przed snem, a obudzisz się z nieskazitelnie czystą toaletą, wolną od zacieków i nieprzyjemnych zapachów.

Jak wybielić wnętrze muszli klozetowej?

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. Zbierają się tam tysiące bakterii i zarazków, które z uwagi na zastosowanie toalety mogą być groźne dla naszego zdrowia. Jednak muszla klozetowa to nie tylko bakterie, ale także różnego rodzaju osady. Twarda woda i zawarte w niej minerały osadzają się we wnętrzu odpływu tworząc żółte, nieestetyczne osoby. Taka muszla klozetowa może być regularnie czyszczona, a i tak będzie wyglądała na zabrudzoną. Jak sobie z tym poradzić.

Zwykłe, kupne płyny do WC, choć świetnie odkażają wnętrze toalety i nie można z nich rezygnować, to często nie domywają żółtych zacieków z wody. W takim przypadku lepiej sięgnąć po domowe sposoby, które regularnie stosowane wybielają powierzchnie, a przy tym wspomogą działanie kupnych detergentów. Najprostszą tego tego typu metodą jest oczywiście soda oczyszczona. Ten domowy proszek wykazuje delikatne właściwości wybielające. Usuwa żółte zacieki, a dodatkowo zmiękcza wodę, przez co ogranicza odkładanie się nowych osadów oraz kamienia. Sodę oczyszczoną warto wymieszać z wodą, aby powstała gęsta pasta. Dzięki temu wetrzesz ją w ścianki muszli klozetowej. Całość pozostaw na około 30 minut, a następnie spłucz woda. Soda oczyszczona świetnie nadaje się do prewencyjnego czyszczenia toalety i zapobiega powstawaniu nowych osadów.

Warto pamiętać, że żółte osady to najczęściej kamień wapienny, który jest zasadowy. Dlatego tak skuteczne są w jego usuwaniu substancje o odczynie kwasowym, takie jak ocet, kwasek cytrynowy czy niektóre składniki tabletek do zmywarek. Kluczowe jest jednak bezpieczeństwo: nigdy nie mieszaj octu ani kwasku cytrynowego z wybielaczem chlorowym! Połączenie tych substancji może prowadzić do wydzielania się toksycznych gazów, które są niebezpieczne dla zdrowia.

Już 1 kapsułka wybieli Twoją muszlę klozetową. Wrzuć do środka i idź spać

Jednym z dość nieoczywistych sposobów na czyszczenie muszli klozetowej jest tabletka do zmywarki. Często zawierają one delikatnie detergent czyszczący oraz środki nabłyszczające. Wystarczy, że do sedesu wrzucisz kapsułkę do zmywarki i poczekasz aż się rozpuści. Możesz ją pozostawić na całą noc, jednak ważne, by w tym czasie nie spuszczać wody. Po wszystkim dokładnie umyj toaletę. Jeżeli chcesz usunąć wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia to możesz wrzuconą kapsułkę do zmywarki zalać gorącą wodę, wtedy efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny. Dzięki temu trikowi toaleta zalśni czystością, zabrudzenia zostaną usunięte, a nieprzyjemny zapach zlikwidowany.

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