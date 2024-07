Dzięki Fundacji OneSight setki osób w Warszawie otrzymało szansę na lepsze widzenie

Ponad 2,7 miliarda ludzi na świecie cierpi z powodu nieskorygowanych wad wzroku, co istotnie wpływa na ich codzienne życie, w tym naukę, pracę, relacje społeczne oraz możliwość pełnego wykorzystania indywidualnego potencjału. Fundacja OneSight EssilorLuxottica, realizując misję „See more. Be more”, od 2018 roku wspiera osoby z ograniczonym dostępem do opieki okulistycznej, żyjące w ubóstwie oraz często nieświadome, jak poprawa widzenia może wpłynąć na jakość ich życia.

„Klinika badania wzroku” fundacji OneSight EssilorLuxottica odbywają się na całym świecie, przynosząc wsparcie tysiącom ludzi. W tym roku fundacja One Sight EssilorLuxottica we współpracy z partnerami: Vision Express Polska, Essilor Polonia, Luxottica Poland, JZO, Jai Kudo Polska rozpoczęła swoją działalność w Polsce, organizując sześciodniową klinikę realizującą bezpłatne badania wzroku dla najbardziej potrzebujących.

To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce od 15 do 20 lipca 2024 roku w Warszawie. Podczas OneSight Clinic przeprowadzono kompleksowe badania wzroku dla 389 osób, zapewniając im nie tylko dostęp do kluczowych badań diagnostycznych, ale również przekazując bezpłatnie niezbędne pomoce optyczne. Do badań zaproszono osoby potrzebujące, wytypowane przy wsparciu fundacji i stowarzyszeń, takich jak Fundacja Widzialna Ręka, Retina AMD Polska, Caritas Polska, SOS Wioski Dziecięce, Stowarzyszenie Tęcza oraz Daj Herbatę.

Patronat honorowy nad akcją objęło Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. Patronat zwykły sprawowały „Odlotowy Niewidomy” i Fundacja „Centrum Edukacji Niewidzialna”.

W akcję zaangażowało się ponad 70 wolontariuszy z całej Polski, w tym optometryści, optycy, ortoptyści i inni. Ich ogromne zaangażowanie i fachowa wiedza pozwoliły na wykrycie wielu wad wzroku i zapewnienie niezbędnej korekcji, co znacząco wpłynie na poprawę jakości życia osób przebadanych podczas polskiej kliniki OneSight.

i Autor: materiał prasowy OneSight EssilorLuxottica