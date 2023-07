Dzień hot doga, czyli pyszne świętowanie w amerykańskim stylu

Prosty trik na pozbycie się robaków z czereśni. Zrobisz to bez otwierania owocu. Larwy po kilku minutach wyjdą same

Huczne świętowanie 4 lipca

Data ta wiąże się przede wszystkim z amerykańskim Dniem Niepodległości. Popkultura przyzwyczaiła nas do kojarzenia go ze spektakularnymi pokazami fajerwerków, paradami, festynami, imprezami, koncertami… To dzień wypełniony radością i patriotyczną atmosferą. Trudno byłoby o wybór lepszego terminu na uhonorowanie hot doga – przekąski, która cieszy się w Stanach Zjednoczonych ogromną popularnością, choć znany jest doskonale w innych rejonach świata, a jego korzenie sięgają najpewniej XV-wiecznej Europy.

Jak „długi pies” dotarł do Ameryki?

Przyjmuje się, że pierwsze hot dogi powstały pod koniec XV wieku na terenie Niemiec. Właśnie w tym okresie we Frankfurcie nad Menem wynaleziono parówki. Cienkie kiełbaski ze względu na swój podłużny kształt nazywano dachshund, co można tłumaczyć jako jamnik lub po prostu długi pies. Początkowo jadano je z chlebem, a pod koniec XIX wieku trafiły do Stanów Zjednoczonych wraz z europejskimi imigrantami. Wśród nich był Charles Feltman – właściciel pierwszego lokalu, w którym serwowano parówki na gorąco w mlecznej bułce. Z czasem zaczęto podawać je z musztardą, co wydaje się mało urozmaiconym zestawem, zwłaszcza że obecnie na stołach pojawiają się przysmaki typu grillowane hot dogi na ostro z nachosami i sosem Samba.

Grillowane hot dogi na ostro z nachosami i sosem

Czas przygotowania: 25 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

4 bułki do hot-dogów

4 łyżki Sosu Hellmann's Chunky Burger

4 parówki

1 pęczek kolendry

2 garście nachosów

50 g sera mozzarella

50 g sera Mimolette

6 listków sałaty lodowej

1 papryczka chilli

1 cebula czerwona

Sposób przygotowania:

Bułki przekrój na pół, lecz nie do końca. W misce połącz pokrojoną w paski sałatę lodową, pokrojoną w piórka cebulę, pokrojoną w krążki papryczkę chilli oraz posiekaną kolendrę.

Do sałaty dodaj sos Hellmann’s i wymieszaj. Oba rodzaje sera zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

Parówki oraz bułki opiecz na rozgrzanym grillu. Zrumienione bułki napełnij przygotowaną sałatą i umieść w nich parówki.

Następnie posyp je pokruszonymi nachosami i startym serem. Ponownie połóż na grillu i zapiekaj do momentu, gdy ser się rozpuści. Podawaj od razu po grillowaniu.

Dzień hot doga z ponad stuletnią tradycją

Dzień hot doga jest owocem wieloletniego amerykańskiego zwyczaju – organizowania zawodów w jedzeniu tego przysmaku na czas. Pierwszy nieoficjalny konkurs odbył się prawdopodobnie w 1916 roku. Wydarzenie miało miejsce w nowojorskim barze Nathan’s Famous.

Prawdopodobnie zainicjowało go czterech imigrantów, którzy w ten sposób starali się ustalić, kto z nich jest największym patriotą. O uzyskaniu honorowego tytułu miała zdecydować największa liczba zjedzonych hot dogów. Do dziś ten nietypowy sport przyciąga rzesze śmiałków chcących spróbować swoich sił w apetycznej konkurencji oraz kibiców dopingujących zawodników i pragnących na własne oczy przekonać się o pojemności żołądków najbardziej zdeterminowanych parówkożerców.

Jak zrobić hot dogi w zaciszu własnej kuchni?

4 lipca w polskim kalendarzu nie jest świętem, ale wakacyjny klimat to świetny pretekst do przygotowania słynnej potrawy samodzielnie. Tym bardziej że o tej porze roku posiłki na świeżym powietrzu smakują najlepiej, więc warto skusić się na piknikowego hot doga z ogórkiem konserwowym, kukurydzą, sałatą lodową, cebulą i pomidorem. Polecamy również wypróbować przepis na grillowanego hot doga z surówką colesław.

Dodatki do hot dogów – daj się ponieść wyobraźni

Składniki, które mają urozmaicić smak hot dogów, zaleca się dodawać tuż przed podaniem. Co włożyć do bułki oprócz parówki? Możliwości jest wiele!

Pikle i prażona cebula to kulinarny klasyk. Kapusta kiszona albo koreańskie kimchi to opcja idealna dla osób, które lubią eksperymentować w kuchni. Ostre papryczki jalepeno zadowolą fanów ognistych smaków, a kawałki podsmażonego boczku zamienią hot doga w prawdziwą ucztę. Jeśli nie masz pod ręką pszennych bułek, możesz przygotować francuskie hot dogi z ciemnym sosem piwnym. Parówki w cieście to również doskonała i niezwykle smaczna propozycja. Udanego świętowania!

