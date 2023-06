Pięknie włosy to odżywione włosy. Po jakie kosmetyki sięgać, gdy Twoje włosy potrzebują regeneneracji?

Suche włosy to aktualnie jeden z najczęstszych problemów na świecie. Kobiety chcą, aby ich włosy wyglądały zdrowo i były dobrze odżywione – od odpowiednio nawilżonej skóry głowy aż po gładkie, nierozdwojone końcówki. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek interesują się prawidłowym odżywianiem i jego wpływem na wygląd. Postrzegając dietetyków jako guru w dziedzinie urody i śledząc popularny ostatnimi czasy temat pielęgnacji skóry, kobiety zdobywają coraz większą wiedzę na temat substancji odżywczych i aktywnych zawartych w produktach. Naturalnie, zaczynają również poszukiwać produktów do pielęgnacji włosów, które zapewnią ich zaawansowane odżywienie.

W Kérastase dobrze o tym wiedzą. Oryginalna gama produktów Nutritive zadebiutowała w 1984 roku i od tamtej pory cieszy się nieprzerwanym sukcesem. To najbardziej rozpoznawalna linia kosmetyków, uwielbiana za to, że właściwie odżywia włosy, co wyraźnie widać i czuć w dotyku. Dzięki unikalnemu i nierozerwalnemu połączeniu nauki i luksusu, na którym opiera się marka Kérastase, kosmetyki Nutritive od zawsze kojarzą się z odprężającą, zmysłową pielęgnacją oraz zachwycającym, natychmiastowym efektem, który pozwala spełnić marzenia o posiadaniu pięknych i zdrowo wyglądających włosów.

ODŻYWCZY RYTUAŁ DLA WŁOSÓW SUCHYCH

Marka realizując od wielu lat swoją obietnicę, jaką jest zapewnienie doskonałej kondycji włosom, a nowa linia Nutritive prezentuje nową wizję odżywienia włosów. Pielęgnująca lepiej niż kiedykolwiek, unowocześniona gama odżywia skórę głowy i włosy. Zachowując najbardziej rozpoznawalne cechy oryginalnej linii, takie jak orzeźwiający zapach i charakterystyczny pomarańczowy kolor, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zainspirowanymi pielęgnacją skóry składnikami odżywczymi, stworzyli kolekcję dostosowaną do każdego typu włosów. Nowe opakowanie, nowa formuła, nowe substancje aktywne i nowa, stworzona przez Inez & Vinoodh kampania z wizerunkiem Emily Ratajkowski i dźwiękami francuskiego elektro-popu - dzięki nim linia Nutritive jest jeszcze doskonalsza.

Włosy suche - czyli jakie?

Gdy włosy stają się suche, ich łuski ulegają uszkodzeniu, a włókna tracą podstawowy budulec – proteiny i lipidy. Pod mikroskopem widać, że łuski stopniowo unoszą się, stają się nierówne i mniej liczne, aż w końcu całkowicie zanikają. Widocznym dla ludzkiego oka efektem tego procesu są suche, szorstkie, matowe i łamliwe włosy.

Kolekcja Nutritive ma dla nowego pokolenia rozwiązanie do chronicznie suchych włosów, które odpowiednio odżywi każdego rodzaju włosy od skóry głowy aż po same końce. W odpowiedzi na współczesne zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania dla włosów suchych, marka Kérastase stworzyła odświeżoną gamę jeszcze lepiej pielęgnującą włosy. Nowa linia kosmetyków Nutritive eliminuje problem od skóry głowy aż po końce włosów, celując w głównego winowajcę – niedobór składników odżywczych. Nowa, 10-elementowa linia produktów, w tym absolutne must-have - trzy rodzaje serum - została wzbogacona, dzięki inspirowanym pielęgnacją skóry twarzy badaniom naukowym, rytuałami do oczyszczania, pielęgnacji i ochrony wszystkich rodzajów włosów przesuszonych, odżywiającymi włosy i nadającymi im zdrowy wygląd. Odświeżone wersje klasycznych produktów z tej linii uzupełniono fantastycznymi nowymi kosmetykami w odpowiedzi na zapotrzebowanie każdego rodzaju włosów suchych na produkty do pielęgnacji na dzień i na noc, odpowiednio do prowadzonego stylu życia

Proteiny roślinne

Zawarty w Nutritive kompleks protein roślinnych działa jak odżywczy suplement diety, który dostarcza włosom niezbędnych składników odżywczych. Uzyskiwany z ziaren pszenicy, kukurydzy i soi kompleks protein połączonych z kwasami tłuszczowymi i witaminami, zawiera 17 aminokwasów naturalnie występujących w włóknach włosowych. Duże podobieństwo do struktury włókien włosowych, dzięki interakcji elektrostatycznej, umożliwia im docieranie do suchych, osłabionych obszarów.

Niacynamid

Pochodna witaminy B3, niacynamid, to popularny składnik stosowany w pielęgnacji skóry twarzy, pomagający wzmacniać barierę włókien włosowych. Ze względu na działanie stymulujące syntezę keratyny, niacynamid wzmacnia wytrzymałość mechaniczną włosów, na długo nadając im zdrowy wygląd.

