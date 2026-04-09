Firma Dyson przedstawia HushJet™Mini Cool – przenośny wentylator chłodzący 3-w-1

Liczba 38

W firmie Dyson 38 mm to szczególna wartość. Odzwierciedla dążenia marki do tworzenia produktów mniejszych, lżejszych i wydajniejszych – to część inżynieryjnego DNA Dyson. Jest to średnica tarczy zegarka, ale także średnica suszarki do włosów Dyson Supersonic r TM, odkurzacza Dyson PencilVacTM, a teraz również mini wentylatora HushJet™ Mini Cool.

Projekcja HushJet™: mocna i idealnie dopasowana

Technologia HushJet™ firmy Dyson zapewnia silny strumień powietrza o prędkości do 25 m/s, który szybko ochładza, pozwalając cieszyć się chłodzącym powietrzem nawet w najgorętszych warunkach. Niezależnie od miejsca – czy to będzie boisko, biuro, droga do pracy, czy letni festiwal – mini wentylator HushJet™ zapewni orzeźwiające chłodzenie, aby nie przegapić żadnej ważnej chwili. Wentylator można trzymać w ręku podczas spaceru, postawić na biurku lub nosić bez użycia rąk dzięki uchwytowi na szyję.

Akustyka równie ważna jak moc

Obsesja firmy Dyson na punkcie akustyki oznacza komfort dźwiękowy: zastosowanie dyszy HushJetTM pozwoliło na obniżenie częstotliwości, wyeliminowanie wysokich szumów i wyciszenie piszczących dźwięków wynikających z pracy silników. W rezultacie uzyskano wydajne, idealnie dopasowane chłodzenie, przy maksymalnym komforcie użytkowania.

P. Holly Holmes, inżynier ds. materiałów i wykończenia powierzchni w firmie Dyson: „W przypadku wentylatora HushJet™ Mini Cool chcieliśmy uzyskać wykończenie, które wywołuje emocje i nawiązuje do kontekstu. Wyraziste kontrasty dodają pewności siebie, głębokie odcienie nadają wyrafinowanie, a delikatne barwy zapewniają spokój. Chodzi o to, aby spersonalizować technologię”.

HushJet™ Mini Cool jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych:

Atrament/kobalt: łącząc kobaltowy błękit z kolorem atramentowym, Dyson oddaje dwoistość życia w mieście – energiczną i odważną, a jednocześnie elegancką i opanowaną.

Karneol/błękit: karneol to żywa ewolucja klasycznej czerwieni Dyson, która została ożywiona dzięki matowemu wykończeniu i błękitowi nieba, uzyskując aspekt świeżości i orzeźwienia.

Kamienny róż: kolor inspirowany masą perłową, delikatny odcień bieli z różowym rumieńcem daje poczucie spokoju i ciepła, przywodząc na myśl wewnętrzny blask muszli perłowej.

Akcesoria

Wentylator HushJet™ Mini Cool jest gotowy do codziennego użytku i wyposażony w uchwyt na szyję, podstawkę ładującą, przewód do ładowania USB‑C oraz etui podróżne. Dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej spersonalizować swoje doświadczenia, będzie dostępna gama opcjonalnych akcesoriów, w tym uniwersalny uchwyt przeznaczony do mocowania do wózków dziecięcych, a także uchwyt przypinany Grip Clip, który pozwala bezpiecznie przymocować wentylator do pasków torby lub bezpośrednio do kurtki. Akcesoria zapewniają dodatkowe możliwości noszenia, eksponowania lub zabezpieczania przenośnego wentylatora chłodzącego.

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe

i Autor: Dyson/ Materiały prasowe