Fit instruktorka pokazała proste ćwiczenia na zgrabne pośladki dla kobiet po 50-tce. Wystarczy 13 minut w domu, a pupa jak po fitnessie

Proste ćwiczenia dla kobiet po 50-tce

O swoje ciało należy dbać w każdym wieku. Regularne ćwiczenia to nie tylko gwarancja zgrabnej sylwetki, czyli płaskiego brzucha, czy jędrnych pośladków, ale także zbawienie dla naszego zdrowia. Wystarczy poświecić kilkanaście minut dziennie na prosty trening, aby cieszyć się świetną figurą, samopoczuciem i lepszym stanem zdrowia. Dlatego nie należy go unikać także po 50. roku życia. To wtedy będziesz dostrzegać pierwsze oznaki starzenia się twojego ciała. Aktywność fizyczna uprawiana każdego dnia chroni serce i układ krążenia dzięki dostarczaniu tlenu oraz poprawia nastrój, łagodzi stres i objawy wielu schorzeń. Trening z obciążeniem własnego ciała to najlepszy wybór ćwiczeń dla kobiet po 50-tce. Chcesz mieć zgrabne pośladki? Wypróbuj tych kilku ćwiczeń na pośladki, które na swoim kanale na YouTube pokazała instruktorka fitness.

Ćwiczenia na pośladki po 50. roku życia

Instruktorka Monika Kołakowska pokazała kilka prostych ćwiczeń na pośladki, które świetnie sprawdzą się również u kobiet po 50. roku życia. Krótki trening na jędrną pupę sprawi, że już po kilku dniach uzyskasz efekt jak po regularnych wizytach w klubie fitness. Oczywiście zanim zaczniesz wykonywać trening, nie zapomnij o rozgrzewce. Oto kilka ćwiczeń na pośladki dla kobiet po 50-tce:

Przysiady - rozstaw stopy na szerokość bioder i opuszczaj tułów w dół, do momentu uzyskania kąta prostego w kolanach. Krok do boku w przysiadzie - złącz dłonie pod brodą, opuść tułów i powoli wykonuj kroki w bok, raz w jedną, raz w drugą stronę. Unoszenie nogi w klęku podpartym - najpierw kilka ruchów z ugiętą nogą, a następnie z wyprostowaną. Unoszenie ugiętej nogi w bok w klęku podpartym - łydka z udem na utworzyć ka prosty. Unoszenie bioder do góry - leżąc na plecach, połóż ręce na podłodze blisko ciała. Zegnij nogi do kąta 90 stopni. Rytmicznie unoś biodra do góry. Wyskoki z przysiadu – stań prosto z lekko rozszerzonymi nogami. Wypnij biodra w tył i zrób przysiad, następnie wyskocz w górę.

