Foodie Season tuż-tuż! Te restauracje koniecznie musisz mieć na swojej festiwalowej wish liście

3,2,1…Go Foodies!

Wiosenna edycja RestaurantWeek® to prawdziwy Festiwal wyborów: którą restaurację odwiedzić najpierw? Które menu zarezerwować, gdy wszystkie wyglądają tak apetycznie? Na szczęście Foodies nie zatrzymują swoich odkryć wyłącznie dla siebie – jeśli coś ich zachwyci, natychmiast się tym dzielą. Oto restauracje, które muszą znaleźć się na Twojej festiwalowej wish liście. Bądź jak Foodies – Go Foodies!

Pierwszy przystanek na kulinarnej mapie Foodies to Kurra w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 2 – miejsce, w którym azjatycki street food spotyka się z lokalnymi smakami. Podczas Festiwalu możesz tam spróbować żebra wołowego finiszowanego drewnem wiśniowym z aksamitnym puree ziemniaczanym z truflą albo Curry Królowej Bony, czyli aromatycznych warzyw z kaszą jęczmienną i przyprawami, które przenoszą w czasy historyczne. Brzmi intrygująco? Smaki najpierw się przekomarzają, a potem… tworzą charakterny duet na wzór starego, dobrego małżeństwa.

Z Podlasia kulinarny szlak prowadzi do Bydgoszczy, gdzie w restauracji FEERIA (ul. Fregaty 25) warto spróbować kremu z marchwi z imbirem i ubitą śmietaną z nutą cynamonu i pomarańczy lub makaronu fettuccine z ndują, mascarpone i bazylią. Te wyjątkowe połączenia sprawiają, że każdy kęs staje się małą podróżą przez autorskie, sezonowe inspiracje Chefa.

Miłośnicy doskonałej wołowiny powinni obrać kierunek na Kraków. Mucca Steakhouse (ul. Świętego Jana 3) łączy pasję do najwyższej jakości mięsa i lokalnych smaków, serwując wyselekcjonowane steki z najlepszych hodowli i tworząc unikalne kompozycje z nimi w roli głównej. Festiwalowe menu kusi m.in. polędwicą wołową przygotowaną metodą sous-vide, podaną z karmelizowanym kalafiorem, aromatycznym sosem demi-glace z nutą kawy oraz piklami, które idealnie przełamują smak mięsa.

A jeśli chcesz odkrywać nowe miejsca, koniecznie dopisz do swojej wish listy lubelską BASMĘ - MEZZE & GRILL przy Krakowskim Przedmieściu 3. Foodies zachwycają się tam kolorowym mezze: hummusem, labneh, mini falafelem i chrupiącą pitą, podanymi z roślinnym stekiem z kalafiora. Całość dopełniają melasa granatowa, tahini i płatki róży, które podkreślają bliskowschodni charakter potraw i budują ich wielowymiarowy smak.

W Łodzi wybór pada na Restaurację Ramki przy ul. Piotrkowskiej 144. Powiedzieć, że właściciele wychodzą poza ramy, to jakby nic nie powiedzieć. Vichyssoise z konfitowanym porem, gruszką i gorgonzolą, podana z jajem poche, oliwą nduja i chrustem z szalotki albo kartacz faszerowany dziczyzną z emulsją żurawinową, aromatycznym sosem demi-glace i chipsem z pancetty udowadniają, że czasem warto łączyć klasykę z kulinarną fantazją. Restauracja została nagrodzona w jesiennym Plebiscycie Gości RestaurantWeek® 2025 za najlepszą przystawkę w Polsce, dlatego koniecznie musisz przetestować jej menu!

Rzeszowska restauracja ZEST (Rynek 19) to prawdziwa mieszanka klasyki i światowych wpływów! Tu pasja do tapasów i koktajli spotyka się z kuchnią inspirowaną różnymi zakątkami świata – od Ameryki po Azję. Koniecznie spróbuj marynowanego tuńczyka z kaparami i pomidorkami koktajlowymi lub szafranowego risotto z okoniem morskim, majonezem cytrynowym i chipsami z marchewki. Kompozycje są świeże, wyrafinowane i pełne charakteru – w sam raz na wiosenny lunch!

Czas na perełkę z Poznania! Szanowny Gościu, przed Tobą Dram Cocktail Bar & Restaurant przy Starym Rynku 92 – miejsce, gdzie kuchnia łączy się z pasją barmańską, a wyraziste smaki splatają się z wyjątkową atmosferą. Restauracja zdobyła tytuł “Najlepszej atmosfery w Polsce” podczas jesiennego Plebiscytu Gości RestaurantWeek®, co tylko potwierdza, że warto ją odwiedzić! Na festiwalowym talerzu znajdziesz m.in.: foie gras z nerkowców z musem z gruszki i chrzanu oraz ravioli z ziemniakiem, ricottą i porem, podane z sosem café de Paris, parmezanem i ziemią z czarnych oliwek. Przekonaj się sam, jak niezwykłe mogą być te połączenia!

Z kolei na północnym krańcu Polski, w Szczecinie, Foodies polecają odwiedzić Centralé (ul. Panieńska 20), gdzie cały rok jest sezon na egzotyczne i kreatywne smaki. W menu znajdziesz m.in. cykorię z musem serowym, żabie udka z puree ziemniaczanym i sosem teriyaki oraz małże Venus w cydrze z polentą. Już same nazwy sprawiają, że ślinka cieknie!

Nie zapominajmy o Śląsku! W samym sercu regionu węgla w pamięć zapada MOODRO RESTO w Katowicach (ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1). Chefowa Paulina Gujalska bazuje na starych recepturach, które w jego wykonaniu nabierają nowego blasku, a każda potrawa przygotowywana jest od podstaw ze świeżych, starannie dobranych składników. Foodies zachwycili się m.in. plackiem ziemniaczanym z marynowaną wołowiną i crème fraîche z nutą róży oraz filetem z kaczki podanym z pieczonymi i piklowanymi burakami i waflem z musem selerowo-gruszkowym. To menu je fajnske!

Kolejny przystanek to Trójmiasto, a dokładniej Sopot. Na festiwalową wish listę warto dodać tutejszą MOSHI MOSHI SUSHI (Monte Cassino 63/1), serwującą m.in. smażone takoyaki oraz California Sake Tempura Mango. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą poczuć wakacyjny luz nad Bałtykiem i jednocześnie rozsmakować się w najlepszym sushi w mieście!

Tymczasem na Warmii i Mazurach króluje rustykalny sznyt! W Między Deskami w Tomaszkowie (ul. Wodnika 3) warto spróbować carpaccio z buraka z kozim serem oraz wolno gotowanego węgorza serwowanego z sorbetem ogórkowym. Restauracja położona jest nad jeziorem – spokojna tafla wody i otaczająca zieleń tworzą idealną oprawę dla kulinarnych doznań i chwil spędzonych przy stole. Starannie zaprojektowane budynki i dopracowany styl wnętrz dopełniają wyjątkową atmosferę tego miejsca.

W stolicy przyciąga smakoszy Floor No. 2 w Presidential Hotel (Aleje Jerozolimskie 65/79). Restauracja serwuje autorską kuchnię europejską z polskimi akcentami, opartą na sezonowych, lokalnych składnikach. W menu znajdziesz m.in. zupę rybną z ośmiornicą i małżami, krewetki Black Tiger z risottem szafranowym i cukinią, szarpaną wieprzowinę w brioche z marynowaną kapustą i chipotle oraz duszoną wołowinę z puree truflowym, warzywami i sosem rozmarynowym. Co więcej - restauracja rozbiła bank podczas jesiennego Plebiscytu Gości RestaurantWeek® 2025, zdobywając m.in. III miejsce w Polsce oraz tytuł Najpopularniejszej restauracji w Polsce. Te wyróżnienia tylko potwierdzają, że trzeba tu zajrzeć! Rozsiądź się wygodnie i delektuj popisowym menu z widokiem na Pałac Kultury i Nauki.

We Wrocławiu Foodies polecają zajrzeć do Peruwiany (ul. Pawła Włodkowica 9), gdzie czekają smażone krokiety nadziewane wędzonym twarogiem w sosie huancaína oraz peruwiański gulasz wołowy z kolendrą, piwem i ají amarillo. To dania, które pokazują, że cierpliwość w kuchni naprawdę popłaca, a egzotyczne smaki świetnie wpisują się w miejski rytm stolicy Dolnego Śląska!

Sprawdź rekomendacje i wybierz swoje ulubione restauracje na festiwalową wish listę. Wybór jest ogromny – od azjatyckich street foodów, przez regionalne specjały, po egzotyczne smaki prosto z peruwiańskich ulic. Wsiądź do kulinarnego ekspresu i pozwól sobie na smakową podróż od Podlasia przez Warszawę i Trójmiasto, aż po Śląsk. Rezerwuj stoliki już teraz na RestaurantWeek.pl i daj się skusić najlepszym kulinarnym odkryciom w Polsce. Go Foodies!

i Autor: Moodro/ Materiały prasowe

Poranek pełen smaków z BreakfastWeek!

Niech Twój poranek zacznie się od dobrego wyboru! Rezerwacja śniadania z Bliskimi to mały rytuał o wielkiej mocy. Kawa z aksamitną pianką, chrupiące pieczywo, idealnie ścięte jajko i rozmowy przy stole – to luksus osiągalny za pomocą kilku kliknięć. Sprzedaż BreakfastWeek startuje już 18 lutego! To wspaniała okazja, by odkrywać nowe miejsca lub wracać do sprawdzonych adresów, celebrując poranki tak, by tej dobrej energii z iście królewskiego śniadania wystarczyło na cały dzień.

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Wśród propozycji znajdują się Alproccino - subtelne cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista oraz Alprolatte - latte na pysznym migdałowym Alpro Barista z puszystą pianką, które dodają porankowi wyjątkowego smaku i energii.

Dodatkowo - aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy - marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. Jest to pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu.

Festiwalowe śniadania dostępne będą w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa od 4 marca do 22 kwietnia. Dziel się odkryciami i zrób komuś dzień dobry!