i Autor: materiał prasowy Empik

Gadżety z horrorów i upiorne ozdoby – Halloweenowe inspiracje od Empiku

Halloween zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim okazja, by wprowadzić do swojego otoczenia odrobinę grozy. Niezależnie od tego, czy uwielbiasz kultowe horrory, czy szukasz „strasznych” dekoracji do domu – nowe tematyczne kolekcje Empiku przeniosą Cię do świata pełnego mroku i tajemnic.