Adresów, pod którymi znajdziemy Świętego Mikołaja, jest kilka, jednak podróż śladami świętego, najlepiej zacząć od Turcji. To tutaj narodziła się legenda o Świętym Mikołaju, który potajemnie wrzucał worki z pieniędzmi do domów potrzebujących. Mowa tu o biskupie z Miry (południe obecnej Turcji), który żył w IV wieku. Ze względu na liczne zasługi, jak też przypisywane mu cuda został patronem żeglarzy, panien na wydaniu, adwokatów, piekarzy i cukierników, złodziei, więźniów, a także podróżnych. Po śmierci jego szczątki stały się atrakcyjną relikwią, którą w XI wieku z Turcji wykradli żeglarze z włoskiego Bari. Do dziś w stolicy Apulii mieści się bazylika Świętego Mikołaja.

Gdzie mieszka Święty Mikołaj? W wiosce, w której święta trwają cały rok

Najbardziej znane miejsce związane ze Świętym Mikołajem to Rovaniemi w Laponii, tuż przy kole podbiegunowym. To tutaj na obrzeżach miasta znajduje się oficjalna Wioska Świętego Mikołaja, która jest otwarta przez cały rok. Wioska ta jest prawdziwym centrum świątecznej magii. Można tu spotkać zarówno Mikołaja, jak i panią Mikołajową oraz elfy. Odwiedzić jego biuro, a także pocztę. Na adres: Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930 Arctic Circle w Laponii przychodzi ponad pół miliona listów rocznie. Korespondencję od dzieci z całego świata segregują elfy. Wioska oferuje wiele atrakcji, takich jak przejażdżki saniami zaprzężonymi w renifery, psie zaprzęgi, Zimą możemy zobaczyć także zorzę polarną a przez cały rok przekroczyć symboliczne koło podbiegunowe.

Gdzie mieszka Święty Mikołaj? Adresy z całego świata

Jak pisaliśmy wyżej, Święty Mikołaj ma wiele domów. W Stanach Zjednoczonych często mówi się, że mieszka na Biegunie Północnym. To tam, według legend, znajduje się jego warsztat, gdzie elfy pomagają mu przygotowywać prezenty dla dzieci na całym świecie. Chociaż Biegun Północny jest miejscem trudnym do odwiedzenia, wyobrażenie o Mikołaju mieszkającym w tej lodowej krainie dodaje magii świątecznym opowieściom. Wioskę Mikołaja znajdziemy także na Alasce. W North Pole na Alasce znajduje się Santa Claus House, który jest popularnym miejscem turystycznym. Santa Claus House to sklep z pamiątkami i świątecznymi dekoracjami, gdzie można spotkać Świętego Mikołaja i zrobić sobie z nim zdjęcie. W North Pole organizowane są również liczne świąteczne wydarzenia, które przyciągają turystów z całego świata. Swojego Mikołaja mają także Grenlandczycy. Nazywają go podobnie jak Duńczycy — Julemanden. Jego chatka znajduje się koło wioski Uummannaq, natomiast biuro w stolicy wyspy w miecie Nuuk. Mikołaja spotkamy także w Polsce. W Bałtowie znajduje się tu Chatka Świętego Mikołaja, gdzie siwowłosy brodacz przyjmuje gości. Działa tu także Osada Elfów, Zimowe Kino, karuzela wiedeńska, szopka świąteczna i naturalne kryte lodowisko.

