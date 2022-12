Gdzie na święta za granicę? Spece od tanich lotów zdradzają myki na szukanie tanich połączeń, na Boże Narodzenie 2022, sylwestra i Nowy Rok

Polacy od lat najchętniej spędzają święta Bożego Narodzenia pod palmami. W 2022 roku, ci którzy zdecydowali się wyruszyć na zaplanowane wycieczki z biurem podróży najszlachetniej wybierają Egipt. Jest ciepło i tanio. Tygodniowe wczasy w kraju faraonów pozwalają odpocząć od zimy, złapać trochę słońca i skorzystać z uroku pięknych plaż. Jednak na okazje w biurach podróży trzeba polować z dużym wyprzedzeniem. A co jeśli chcemy spędzić święta, sylwestra i Nowy Rok za granicą na własną rękę i niekoniecznie w Egipcie? Czy da się upolować tanie loty na ostatnią chwilę?

Gdzie na Boże Narodzenie 2022? Ekspert zdradza myki na szukanie tanich lotów na święta

Jeśli zastanawiamy się, gdzie wybrać się na Boże Narodzenie 2022 za granicę a do tego wydać niewiele warto wziąć pod uwagę kilka wskaźników. Jak mówi Wouter Veenstra – ekspert Kiwi.com (wyszukiwarka tanich lotów), warto zwrócić uwagę na dostępność danego kierunku. - Tam, gdzie jest duża konkurencja, nie ma to znaczenia. Ale trasy obsługiwane przez tylko jedną linię lotniczą potrafią być bardzo drogie. Wybierając Katanię na Sycylii, z dowolnego miejsca w Europie, nie ma konkurencji na żadnej trasie. Masz nawet szczęście jeśli znajdzie się bezpośrednie połączenie. Wszystkie loty do Katanii są zatem bardzo drogie – wyjaśnia w rozmowie z SE.PL.

Wouter Veenstra przytacza przykład swojej świątecznej podróży - W najbliższą niedzielę (18.12) lecę na święta do rodziny w Holandii i cena za lot - a kupowałem właściwie w ostatniej chwili - była może o 10 procent wyższa niż zwykle. Kiedyś było znaczbnie drożej, ale teraz na tej trasie działają cztery linie lotnicze. Nie mogą sobie pozwolić na dyktowanie wysokich cen, bo wtedy stracą pasażerów na rzecz kogoś innego. Ludzie nie są lojalni wobec przewoźnika, ważniejsze są dla nich wygoda, cena, pora podróży. Polska ma tu dobrą sytuację. Nadal można znaleźć dobrą cenę za bilet na święta – opowiada specjalista.

Przy wyborze taniego kierunku na święta warto zwróć uwagę na kraje, które nie są uważane za chrześcijańskie.

- W bardziej katolickich krajach popularniejsze są podróże w okresie świątecznym. Mieszkam w Hiszpanii, katolickim kraju i w okresie świątecznym podróże do Hiszpanii są zwykle droższe, ale już lot dokądś z Hiszpanii jest dość tani - sytuacja się odwraca. Ludzie chcą spędzić czas z rodzinami -tłumaczy ekspert.

Czy da się kupić tanie bilety na sylwestra i Nowy Rok last minute?

W przypadku sylwestra i Nowego Roku nie działa zasada wiary, jak w przypadku tanich lotów na Boże Narodzenie. Tutaj nie ma znaczenia, czy kraj jest katolicki czy też nie. - Nowy Rok jest niezależny od wyznania – Mówi w rozmowie z nami ekspert Kiwi.com i dodaje - Ludzie po prostu chcą się bawić. W wyszukiwarce można zaznaczyć nawet 13-15 filtrów i warunków w zapytaniu - jest tyle niewiadomych, „jeśli", „ale" w końcowym wyniku. Ceny są wyraźnie wyższe - ale znów widać tu warunek: na trasach, gdzie jest konkurencja, nie ma to większego znaczenia – wyjaśnia Wouter Veenstra. Warto też dodać, że według badań Kiwi.com w 2022 roku najlepszym dniem tygodnia na wyszukiwanie tanich połączeń była środa.

ZOBACZ TEŻ: „Kevin sam w Nowym Jorku”, które miejsca istnieją naprawdę, a które powstały na potrzeby filmu? Sprawdź, gdzie kręcono kultowy film zanim kolejny raz obejrzysz go w telewizji

Sonda W 2022 roku spędzasz Boże Narodzenie 2022 i sylwestra w Polsce, czy za garnicą? Boże Narodzenie w Polsce, Nowy Rok za granicą Za granicą. W tym roku robię sobie długi zimowy urlop W Polsce Nowy Rok, święta za granicą W Polsce, zarówno Boże Narodzenie jak i Nowy Rok

Jak szukać tanich lotów? Oto 7 zasad:

Wolność wyboru, czyli transfer we własnym zakresie

To niezwykle skuteczny hack podróżniczy, o którym warto pamiętać. Kiwi.com pokazuje, że transfer we własnym zakresie sprawia, że nie jesteśmy zdani jedynie na opcje połączeń, które wybierają dla nas linie lotnicze - sami decydujemy gdzie i kiedy się przesiądziemy oraz jak będziemy kontynuować swoją podróż. Każdy lot należy potraktować indywidualnie - tak, jakby się przesiadać np. z pociągu do taksówki. Po każdym odbytym locie należy odebrać bagaż, a następnie ponownie odprawić się, by kontynuować podróż.

Co można zyskać? Wolność wyboru - sami decydujemy, jak chcemy kontynuować podróż: samolotem, pociągiem a może autobusem? Decydując się na samolot mamy możliwość opuszczenia lotniska - nie musimy pozostawać w strefie tranzytowej, aby czekać na następny lot. Nie jesteśmy ograniczeni przepisami przewoźnika, więc śmiało możemy udać się na zwiedzanie miasta, w którym się przesiadamy. Transfer we własnym zakresie to możliwość wyboru tras obsługiwanych przez różne linie lotnicze, a to znacznie ułatwia tworzenie idealnego planu podróży, w znacznie niższej cenie.

Bilet w dwie strony zamiast w jedną?

Bilet w jedną stronę jest zwykle droższy niż w obydwie. Dlatego, jeśli wybieramy się w podróż w jedną stronę, lub na jednym odcinku lotu warto skorzystać z drugiego travel hacka, jakim jest kupno biletu w dwie strony, zamiast tylko w jedną. Jeśli wyniki wyszukiwania pokażą, że bilet na lot w jedną stronę jest droższy niż lot w obydwie strony zarezerwuj bilet i wybierz dowolną datę powrotu - i tak nie masz zamiaru z niego skorzystać.

Ukryte miasta

Bardzo często popularne wśród turystów trasy są droższe od tych rzadziej wybieranych. Oznacza to, że bilet lotniczy na przykład na transie Londyn - Nowy Jork może być znacznie droższy niż na trasie Londyn - Toronto przez Nowy Jork. Choć brzmi to absurdalnie, nie jest to rzadkością. W tej konfiguracji ukrytym miastem jest Nowy Jork, do którego dużo taniej podróżujemy kiedy jest miastem przesiadkowym na dłuższej trasie, niż miastem docelowym na jednej z najbardziej popularnych tras.

Postaw na lekki bagaż, najlepiej podręczny i miej przy sobie pozwolenie na wjazd do kraju/wizę

Jeśli z natury lubisz podróżować z lekkim bagażem korzystanie z hacka “ukryte miasta” może stać się Twoim ulubionym sposobem na rezerwację lotów. Jeśli z kolei lubisz mieć przy sobie w podróży kolekcję ubrań i stylizacje na każdy dzień będzie to znacznie trudniejsze. Z travel hackiem „ukryte miasto” zapomnij o zabraniu ze sobą bagażu rejestrowanego - nie ma możliwości odebrania go w punkcie przesiadkowym/transferu, który jest Twoim miejscem docelowym. Dlatego możemy podróżować jedynie z bagażem podręcznym.

Dodatkowo, warto pamiętać, że podróżując do niektórych krajów, jak np. USA czy Kanada należy posiadać pozwolenie na wjazd. Pamiętajmy, że w przypadku przykładowego biletu z Londynu do Toronto przez Nowy Jork, przy odprawie zostaniemy poproszeni o okazanie pozwolenia wjazdu do kraju docelowego - mimo, że wcale się tam nie wybieramy. Zarówno w przypadku USA czy Kanady posiadanie pozwolenia na wjazd będzie konieczne.

Opcja wyszukiwania Nomad - niezbędnik globtrotera

W wyszukiwarce Kiwi.com znajduje się opcja wyszukiwania Nomad. To unikatowa opcja wyszukiwania, która umożliwia podróż do wielu wymarzonych miejsc w super niskich cenach. Wpisz w wyszukiwarce miejsce docelowe, do którego chcesz się udać oraz liczbę dni, jaką masz zamiar spędzić na miejscu (zamiast konkretnych dat Twojej podróży, jak ma to miejsce w przypadku innych wyszukiwarek). Kiwi.com przetasuje wszystkie możliwe połączenia i zaoferuje najtańsze bilety, jakie można dostać.

Multicity

Funkcja wyszukiwania Multicity, czyli wielu miast na raz, pozwala określić kolejność, termin odjazdu i przyjazdu do każdego z nich. To bardzo przydatna opcja wyszukiwania, zwłaszcza jeśli w trakcie swojej podróży musisz pojawić się w określonych miejscach o określonej godzinie i w określonej kolejności.

Połączenia hybrydowe

Hybrydy, czyli połączenia złożone z różnych środków transportu. Dodając pociągi lub autobusy do wyszukiwania na Kiwi.com, możesz utworzyć jeszcze więcej dogodnych i niedrogich połączeń, urozmaicić motyw drogi, który dla wielu jest jednym z najlepszych etapów podróży i zapłacić mniej niż za loty bezpośrednie. Poniżej kilka przykładowych połączeń hybrydowych: Warszawa - Tivat: 150 EURO- tyle zapłacisz za najtańsze hybrydowe połączenie - najszybsze połączenie lotnicze to koszt około 380 EUR. Warszawa-Stambuł: 157 EURO - to monumentalnego Stambułu najtaniej dotrzemy samolotem i autobusem - podczas gdy najszybsza i bezpośrednia trasa to koszt rzędu 520 EUR.

Kiwi.com Deals

Chcesz podróżować z ograniczonym budżetem, ale nie możesz zdecydować, gdzie? Kiwi.com posiada specjalne narzędzie do wyszukiwania atrakcyjnych cen lotów ze zniżką, pobranych z Twojego lotniska macierzystego i na podstawie kalkulacji km/ceny. Gdy algorytm znajdzie najtańsze trasy, pojawią się one w sekcji Oferty, co oznacza, że nowe oferty mogą być dostępne w każdej chwili, dając Ci stały dostęp do niewiarygodnie tanich biletów.