Gigantyczne sosy! Wiralowe nowości w Popeyes

“Cztery sosy, dwie wielkości. WSZYSTKO może być teraz w sosie” - tak marka zapowiedziała nowości na swoich profilach i internet dosłownie zapłonął. Dokładnie tydzień temu w Polsce odbyła się premiera nowych sosów Popeyes, które wcześniej podbiły już rynek gastronomiczny m.in. w Brazylii. Viralowe, ogromne dipy w rozmiarze nawet 500 g to kulinarna zabawa i trend, który pokochały miliony gości oraz influencerów na Tiktoku Instagramie. Teraz dostępne są także w naszym kraju, zarówno na miejscu, jak i na wynos. Nowości pojawiły się w czterech wariantach smakowych: Cheese, dobrze znany fanom kurczaków smak z Supreme Fries Cheese&Spring Onion, Voodoo, kultowy, słodko-ostry sos z Voodoo Chicken Sandwich lub Voodoo Wings, nowość - Ranch, czyli kremowy i lekko ziołowy dip, i kolejna nowość - Swing Onion, wyrazisty, kremowy sos cebulowy. Wszystkie dostępne są w dwóch wielkościach – 200 g i 500 g, które pozwalają na zupełnie nowe doświadczenie kulinarne. Można w nich maczać dosłownie wszystkie pozycje z menu Popeyes, tendersy, wingsy, frytki czy nawet kultową kanapkę Chicken Sandwich. Popeyes słynie z dań z kurczaka, ale to właśnie sosy stają się dziś gwiazdą, odpowiadając na trend „bigger, bolder, funnier food”.

- Popularność dipów zdecydowanie przewyższyła nasze założenia, bo choć wiedzieliśmy, że ten produkt ma potencjał, nie przypuszczaliśmy, że spotka się z aż tak pozytywnym odbiorem. Polska to jeden z pierwszych krajów na świecie, do których Popeyes wprowadził swoje sosy DIP N' DRIP i pierwsza restauracja szybkiej obsługi w naszym kraju oferująca taki produkt. Jak widać, okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo nasi goście na to właśnie czekali. Wielkie dipy - wielkie emocje. Cieszymy się z każdego filmu z testami, który pojawia się w socialach, ale jeszcze bardziej cieszy nas widok w restauracji, kiedy widzimy prawie na każdym stoliku testowany sos - mówi Kamila Węcka, Marketing Manager, Popeyes w Polsce.

Największą popularnością wśród gości restauracji jak dotąd cieszą się sos serowy Cheese oraz Ranch czyli amerykański klasyk będący nowością w menu marki w Polsce. - Muszę się ogarnąć. Mam ślinotok. W pociągu; Jadę do Popeyes po sok serowy; Wypiłabym to!; Ja to bym wziął zamiast napoju i normalnie słomką bym konsumował – komentują użytkownicy.

Nowe sosy DIP N' DRIP Popeyes Polska są już dostępne we wszystkich restauracjach sieci. Do współpracy przy ich launchu marka zaprosiła wybranych influencerów (m.in. Wielorybek, Dominik Rupiński i ŻAKLINA TẠ ĐÌNH), szybko jednak akcja zyskała popularność generując miliony organicznych odsłon i przyciągając tłumy gości do restauracji. Więcej informacji dotyczących Popeyes i bieżących wydarzeń znajdziecie TUTAJ oraz na Instagramie i Tiktoku.

Za rozwój marki Popeyes w Europie Środkowo-Wschodniej odpowiada firma Rex Concepts, która nieustannie rozwija segment QSR (quick service restaurant) w Polsce, Czechach i Rumunii. Obecnie firma zatrudnia ponad 2,5 tys. pracowników w regionie, konsekwentnie budując pozycję lidera jako masterfranczyzobiorca Popeyes i Burger King w tych krajach.