i Autor: materiały prasowe SharkNinja

Majówka 2025

Grille elektryczne nowej generacji - rozwiązania, nie tylko na majówkę

Grillowanie to dla Polaków niemal sport narodowy, a majówka to oficjalny sygnał do startu! Ale co, gdy pogoda nie dopisuje, a balkon jest jedynym dostępnym „ogródkiem”? Marka Ninja, znana z tworzenia urządzeń odpowiadających na realne problemy konsumentów, prezentuje inteligentne grille elektryczne (OG901EU, OG850EU, OG701EU i GR101EU), z których wybrane modele mogą być używane zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Z urządzeniami Ninja użytkownicy mogą m.in. monitorować proces grillowania poprzez aplikację mobilną Ninja Pro Connect, skorzystać z 7 programów w jednym urządzeniu (w tym podgrzewania, wędzenia czy suszenia) oraz gotować i grillować zdrowiej, zmniejszając ilość tłuszczu nawet o 75%.