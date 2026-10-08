Herbata dla dziecka. Od kiedy można ją podawać i jaką wybrać?

Niemowlętom przed 6. miesiącem życia podaje się wyłącznie mleko matki lub mleko modyfikowane

Czarna, zielona, biała herbata i matcha zawierają kofeinę, dlatego nie są dobrym napojem dla dzieci

Herbatek ziołowych nie należy podawać dzieciom przed ukończeniem 4. roku życia na co dzień

Najlepszym napojem do codziennego gaszenia pragnienia pozostaje woda, także po rozszerzeniu diety

Królowe Matki, odc. 5 - Natalia Broszkiewicz o wczesnym macierzyństwie

Czy dziecko może pić herbatę? Niemowlę jej nie potrzebuje

Herbata nie jest dziecku potrzebna ani przed rozpoczęciem rozszerzania diety, ani później. Niemowlę do około 6. miesiąca życia powinno dostawać wyłącznie pokarm kobiecy albo mleko modyfikowane. Gdy pojawiają się posiłki stałe, można proponować niewielkie ilości wody, najlepiej z otwartego kubka.

Woda ma służyć do gaszenia pragnienia między posiłkami i nie zastępuje mleka, które w pierwszym roku życia nadal jest ważnym elementem diety. Nie ma określonego wieku, od którego herbata staje się potrzebnym elementem diety dziecka. Jeśli dziecko dobrze pije wodę, nie trzeba wprowadzać herbaty dla urozmaicenia.

Czarna, zielona i biała herbata dla dziecka to zły wybór

Czarna, zielona i biała herbata powstają z liści krzewu herbacianego, dlatego zawierają kofeinę. Jest ona także w matchy, yerba mate i napojach na bazie herbaty. U dzieci kofeina może utrudniać zasypianie, sprawiać, że sen jest płytszy, a także powodować rozdrażnienie, ból głowy lub kołatanie serca.

Nawet słaba herbata nie powinna być napojem podawanym dziecku na co dzień. Zawiera związki, które mogą ograniczać wchłanianie żelaza, zwłaszcza tego pochodzącego z produktów roślinnych. Dlatego nie powinno się jej podawać do obiadu, do posiłków bogatych w żelazo ani razem z preparatem żelaza zaleconym przez lekarza.

Napoje typu ice tea również nie są dobrym wyborem dla dziecka. Mogą zawierać kofeinę, cukier lub słodziki, a ich owocowy smak bywa mylący. Warto czytać skład, zamiast kierować się nazwą albo obrazkiem owoców na etykiecie.

Herbatki ziołowe dla dzieci wymagają ostrożności

Herbatka ziołowa nie jest tym samym co zwykła herbata, ale nie oznacza to automatycznie, że nadaje się dla niemowlęcia czy przedszkolaka. Zioła zawierają substancje czynne, a w przypadku wielu naparów brakuje danych potwierdzających bezpieczeństwo ich regularnego podawania dzieciom przed ukończeniem 4. roku życia. Z tego powodu nie powinny być codziennym elementem diety małego dziecka.

Szczególną ostrożność warto zachować przy podawaniu dziecku naparów z kopru włoskiego. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zwraca uwagę na obecność estragolu w preparatach z nasion kopru oraz na możliwe ryzyko dla niemowląt i małych dzieci. Herbatki reklamowane jako wspierające sen, odporność, trawienie lub wyciszenie nie zastąpią porady pediatry, jeśli dziecko ma nawracające dolegliwości.

Nie podawaj dziecku naparu z nieznanej mieszanki ziołowej ani produktu przeznaczonego dla dorosłych. Ostrożność jest szczególnie ważna, jeśli dziecko przyjmuje leki, ma alergię albo chorobę przewlekłą. W takich sytuacjach wybór ziół najlepiej omówić z pediatrą lub farmaceutą.

Ciepły napój dla dziecka: co wybrać?

Jeśli starsze dziecko ma ochotę na coś ciepłego, najprostszym wyborem będzie letnia woda. Można też sporadycznie podać niesłodzony napar owocowy bez kofeiny, o prostym i czytelnym składzie. Sprawdź, czy napar owocowy nie zawiera również czarnej lub zielonej herbaty, guarany, yerba mate albo ziół.

Napar owocowy nie powinien jednak zastępować wody przez cały dzień. Nie ma potrzeby podawać go niemowlęciu, a u dziecka przed ukończeniem 4 lat lepiej unikać mieszanek, których skład opiera się na ziołach. Woda pomaga dziecku przyzwyczaić się do niesłodzonego, neutralnego smaku napojów.

Produkty opisane jako herbatka dla dzieci lub herbatka od pierwszych miesięcy życia nie muszą być lepszym wyborem. Nie wybieraj produktu, jeśli na liście składników są cukier, syrop glukozowy, miód, słodziki lub kofeina. Miód nie jest bezpieczny dla dzieci przed ukończeniem 12. miesiąca życia.

Ciepły napój dla dziecka: bez cukru i po ostudzeniu

Do napoju dla dziecka nie dodawaj cukru, syropów ani miodu. Dziecko szybko przyzwyczaja się do słodkiego smaku, a częste popijanie słodkich napojów zwiększa ryzyko próchnicy. Dotyczy to także herbaty podawanej tylko wieczorem albo w czasie infekcji.

Każdy ciepły napój ostudź przed podaniem tak, by był letni. Gorąca herbata może poparzyć jamę ustną, gardło lub skórę po rozlaniu. Na co dzień podawaj dziecku wodę. Jeśli od czasu do czasu wybierasz napar dla starszego dziecka, sprawdź jego skład, nie dodawaj cukru ani miodu i podaj napój letni.

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