Powodów, dla których warto podarować sobie chociaż jeden weekend w hotelu dla dorosłych, jest kilka. Po pierwsze — cisza i spokój, których powinniśmy oczekiwać w zachowaniu dorosłych. Po drugie – atmosfera, która sprzyja relaksowi i jest dostosowana do dorosłych gości. Wiele takich miejsc jest nastawionych na pary, dlatego w ich ofercie bez problemu można znaleźć na przykład pokoje z wannami z hydromasażem, zabiegi relaksacyjne i masaże dla dwojga. Po trzecie — zachęcają także atrakcje. „Aadults only” często oznacza degustację procentowych trunków, koncerty jazzowe czy bardziej wyrafinowane menu w restauracjach. W tych hotelach nie znajdziemy dostawek w pokojach ani krzesełek do karmienia w restauracjach. Obiekty „children free” na dobre rozgościły się na polskim rynku turystycznym. Wśród nich są zarówno takie, do których dzieci w ogóle nie mają wstępu, jak i te akceptującewyłącznie „starszaków” – np. od 12. roku życia.

Hotele tylko dla dorosłych coraz popularniejsze w Polsce. Gdzie szukać najlepszych miejsc na weekend bez dzieci?

Wodzenie palcem po mapie w poszukiwaniu wymarzonego miejsca bywa kłopotliwe, szczególnie że wybór takich hoteli jest spory.

– Chyba wszyscy rodzice się ze mną zgodzą, że niezależnie od tego, jak bardzo kochamy swoje dzieci, to ich obecność podczas urlopu nie zawsze sprzyja pełnemu odpoczynkowi. Dlatego również klienci naszego portalu coraz częściej szukają miejsc, w których można odpocząć bez maluchów w restauracji, przy basenie czy podczas – nierzadko głośnych – animacji skierowanych do najmłodszych – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl. Jak dodaje: Lista tego typu obiektów wydłuża się z sezonu na sezon. Aktualnie w swojej ofercie mamy obiekty zlokalizowane w popularnych turystycznych kurortach jak Szklarska Poręba [Platinum Adults] czy Bukowina Tatrzańska [Hotel Harnaś], ale też w urokliwych, położonych nieco na uboczu miejscowościach, jak np. Chlewiska k. Szydłowca [Manor House SPA].

Według ekspertów Travelist na uwagę zasługują z pewnością Czorsztyn Prestige Osada czy Coco Boutique. Pierwszy oferuje obłędny widok na Jezioro Czorsztyńskie, a drugi na malownicze pasmo Karkonoszy. W nadmorskim Kołobrzegu na przyjezdnych czekają Z kolei: Hotel Leda Spa**** czy Hotel Hanseatic. Poza bliskością Bałtyku oferują m.in. saunę, łaźnię parową, a nawet grotę solną.

