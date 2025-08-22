III Festiwal Kultury Mazowsza

To już trzecia edycja Festiwalu Kultury Mazowsza zachęcającego do wspólnego odkrywania bogactwa naszego regionu.

– W samym sercu Warszawy swoją ofertę zaprezentują instytucje kultury z całego Mazowsza, serca Polski. Niezależnie od wieku i zainteresowań każdy znajdzie tu coś dla siebie. Warto zajrzeć i zobaczyć, jak ciekawe i różnorodne jest Mazowsze – zaprasza Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Festiwal Kultury Mazowsza to moc atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

– To będzie dzień pełen wyjątkowych spotkań. Warto być już na miejscu od godz. 12. Wtedy rozpoczną się spektakle teatralne, pokazy iluzji, warsztaty rękodzielnicze, taneczne i twórczości ludowej – zachęca marszałek Adam Struzik.

Dla smakoszy atrakcją będą warsztaty kuchni regionalnej. Artyści zespołu Mazowsze poprowadzą warsztaty taneczne, a prosto z Szydłowca przyjadą pracownicy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, by zaprezentować swoje eksponaty. Swoje stoiska będą mieć także inne samorządowe instytucje kultury: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury czy Muzeum Niepodległości, a także koła gospodyń wiejskich i mazowieccy twórcy ludowi.

Nie zabraknie występów i pokazów artystycznych. W Multimedialnym Parku Fontann zaprezentują się Brass Federacja, Ritmo Bloco i Szkoła Wachlarzy. Teatr Plastyczny Makata zaprezentuje spektakl „Wesele – musical Chłopski” zainspirowany „Chłopami” Władysława Reymonta. A od godz. 17.30 na festiwalowej scenie wystąpią polscy artyści: Faustyna Maciejczuk, Bovska, Rubens oraz legendarna Budka Suflera. Udział w festiwalu jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Partner: Miasto Stołeczne Warszawa

Wykonawca: Stołeczna Estrada

Patroni Medialni: Radio ESKA2, TVP3 Warszawa