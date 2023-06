Jak chronić się przed upałem? Sprawdzone sposoby i akcesoria

Ocet to genialny środek do sprzątania ale z tym go nie łącz. Najgorsze połączenie, jakie możesz sobie wyobrazić. Poważne zagrożenie. Wystarczy kilka sekund i trafisz do szpitala

Ochrona przed słońcem w ogrodzie

Najbardziej skuteczną, a jednocześnie najwdzięczniejszą ochroną przed słońcem są rośliny: drzewa i krzewy. Niestety rośliny wolno rosną, więc na efekty trzeba długo czekać. Możemy jednak postawić pergolę lub inną lekką pionową konstrukcję i obsadzić ją szybko rosnącymi pnączami. W dużych ogrodach świetnie sprawdzą się altany, pawilony i wiaty ogrodowe. Występują w wielu kształtach, rozmiarach i kolorach. Mogą zaistnieć także w przestrzeni publicznej np. osłaniając od słońca plac zabaw dla dzieci, kawiarniany ogródek, czy strefę relaksu na polu campingowym. W małym ogródku lub na działce niezastąpiony będzie odpowiednio dobrany parasol ogrodowy. Na urlopie przyda się nam parawan, który nie tylko ochroni nas przed słońcem, ale też zapewni odrobinę intymności.

Ochrona przed słońcem na tarasie

Posiadacze domów jednorodzinnych doskonale wiedzą, że taras jest naturalnym łącznikiem między mieszkaniem a ogrodem. Duży i odpowiednio urządzony może pełnić wiele funkcji: będzie letnią jadalnią, miejscem do wypoczynku i przyjmowania gości, a nawet domowym biurem. Aby w pełni wykorzystać jego zalety zadbajmy o osłonę przed słońcem. Sposobów jest wiele: już na etapie budowy domu warto pomyśleć o tak popularnych w krajach południowych markizach. Przed upałem doskonale ochronią nas także pergole, pawilony przyścienne oraz parasole przeciwsłoneczne i żagle cieniujące. Parasole mają różne kształty i wielkości - mogą mieć średnicę nawet do 350 cm. Występują w szerokiej gamie kolorystycznej i łatwo je dobrać do preferowanej stylistyki i charakteru mebli ogrodowych. W pochmurny dzień łatwo je złożyć i zabezpieczyć pokrowcem przed deszczem.

Ochrona przed słońcem na balkonie

Nawet niewielki balkon w wielkim mieście może stać się dodatkowym letnim pokojem i miejscem do relaksu. Wystarczy wygodny fotel lub leżak, niewielki stolik, skrzynki z ziołami, aby cieszyć się chwilą spokoju. Od słońca ochroni nas żagiel cieniujący lub niewielki parasol przeciwsłoneczny, a od wścibskich sąsiadów - pionowe osłony. Możemy też wystawić domowe rośliny doniczkowe na balkon i wzbogacić sobie zieloną oazę.

Ochrona przez słońcem w domu

W czasie upałów temperatura wzrasta także w mieszkaniach, a powietrze staje się przesuszone. Wiedzą to wszyscy właściciele mieszkań o ekspozycji południowej i zachodniej. Trudno temu zaradzić, gdyż zasłony nie chronią nas dostatecznie przed upałem. Co prawda można zainstalować klimatyzację, jednak jest to rozwiązanie kosztowne. Dobrą ochronę przed słońcem zapewnią nam rolety i żaluzje i co równie istotne doskonale sprawdzą się w niewielkich pomieszczeniach jak np. kuchnia i łazienka. W bardzo nasłonecznionych pokojach warto zastosować rolety zaciemniające, w innych dostosować osłonę do swoich potrzeb, trybu życia, preferencji stylistycznych. Wybór jest tak ogromny, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

i Autor: Materiały prasowe Liroy Merlin

