Jak design dodaje smaku? Ponadczasowe naczynia, które inspirują

Zorganizowali wesele dla bliskich, a w tym czasie działo się coś takiego! Nowożeńcy stracili bardzo wiele. Para młoda apeluje do gości weselnych

Jak umieść kostkę w WC? Przez ten błąd kostka do WC nie spełnia swojej funkcji. Zobacz, jak prawidłowo zamontować odświeżacz do muszli klozetowej

To ciekawe

Czym zastąpić płyn do płukania podczas prania? Do szuflady w pralce wlej to, a pranie będzie mięciutkie i pachnące. Działa lepiej niż kupny płyn do płukania

Niekonwencjonalność w ponadczasowym designie

Energia koloru i trwałość materiałów, to elementy na stałe zapisane w DNA marki TUDI. Pasja do tradycji rzemieślnictwa i nowoczesnego designu zaowocowała stworzeniem prawdziwego bestsellera marki. Niebieska patelnia żeliwna TUDI zdecydowanie wyróżnia się i przyciąga swoją barwą, ale to w trakcie użytkowania odsłania liczne walory.

Korzystając z naczyń żeliwnych TUDI nie należy obawiać się sosu pomidorowego, cytryny czy innych kwaśnych składników, które odradzane są w przypadku surowego żeliwa. Emalia tworzy powłokę, która w bezpieczny sposób pozwala na wykorzystanie wszystkich cennych właściwości żeliwa. Naczynia działają na wszystkich płytach grzewczych - również na indukcji, a także w piekarniku i nagrillu. Żeliwo również doskonale sprawdzi się do smażenia, a także duszenia mięsa czy warzyw. Patelnia czy płyta grillowa to idealne naczynie do grillowania steków, warzyw czy serów. Żeliwo cechuje się znakomitym przewodnictwem cieplnym: nagrzewa się dłużej, ale też długo pozostaje gorące, dlatego warto podawać przyrządzoną w nim potrawę prosto na stół. Potrawy przyrządzone w żeliwie charakteryzują się wyjątkową chrupkością i soczystością.

Pielęgnacja naczyńTUDI również jest zaskakująco niewymagająca - emaliowana powłoka sprawia, że można myć patelnię płynem do naczyń i moczyć, a także myć ją w zmywarce.

W ofercie marki TUDI znajdują się żeliwne, jak i drewniane akcesoriów do gotowania w tym płyty grillowe, patelnie, czy dębowe deski. Nie może zabraknąć również nowości - garnka, brytfanny oraz szpatułki.

Dla brandu ważny był wybór gatunków drewna, jako kolejnych surowców w portfolio marki. Drewno dębowe i orzechowe jest surowcem odnawialnym. Dąb jest wyjątkowo odporny na wilgoć, a orzech - na odkształcenia, a aby odnowić ich wygląd wystarczy delikatnie przetrzeć powierzchnię olejem roślinnym. Otaczając się rozwiązaniami, jakie gwarantują produkty z gamy TUDI przełamiesz monotonię w swojej kulinarnej rutynie i wprowadzisz do swojego wnętrza kunszt polskiego designu, który posłuży przez lata.

Zobacz również: Święto pomidora to dobry czas na wyjątkowe doznania kulinarne

Uczta dla zmysłów

W otoczeniu szybko zmieniających się trendów design TUDI pozostaje ponadczasowy. Naczynia w odcieniu żywego kobaltu i głębokiej czerni w zestawieniu z soczystą zielenią, żółcią lub czerwienią świeżych składników tworzą apetyczny dla oka kontrast. Kolor niebieski kojarzymy najczęściej jako kolor nieba i wody, co również sprzyja kulinarnym inspiracjom. Danie serwowane w czarnym naczyniustaje się bardziej harmonijne, nawet jeśli łączy różne faktury i konsystencje. Żeliwo, drewno i połyskująca emalia już przy pierwszym wrażeniu są odbierane jako solidne i trwałe, co może okazać się wzbogacające dla całego doświadczenia kulinarnego.

i Autor: materiał prasowy TUDI

i Autor: materiał prasowy TUDI

i Autor: materiał prasowy TUDI