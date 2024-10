Jak domowe a gotowe – pełnowartościowe obiady w 3 minuty od Pudliszek

Jesteśmy coraz bardziej zapracowani, co przekłada się na ilość czasu wolnego, jaką dysponujemy. Jest to jeden z ważniejszych wniosków z badania „Dobowy budżet czasu ludności w 2023 r.”, które zostało opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Według niego potrzeby fizjologiczne, obowiązki domowe i praca zawodowa wypełniają nam niemal 80% doby. Dlatego nic dziwnego, że dania gotowe zdobywają coraz większą liczbę zwolenników. Dzięki nim możemy zaoszczędzić czas, który później przeznaczymy na własne przyjemności.

Dania gotowe pokochali w szczególności młodzi ludzie, którzy w tygodniu nie mają czasu na gotowanie i szukają domowych smaków. Właśnie w odpowiedzi na ich oczekiwania dotyczące jakości, szybkości i wygody, wprowadziliśmy nową linię produktów do naszego portfolio. To pełnowartościowe posiłki przygotowane z naturalnych składników, bez konserwantów, które smakują jak domowe obiady, są gotowe w trzy minuty i można je przechowywać długo w domowej spiżarce – mówi Anna Bielecka-Bochenko, dyrektor marketingu w Kraft Heinz Polska, właściciela marki Pudliszki.

Domowe smaki w najwyższej jakości

Nowe dania gotowe od Pudliszek charakteryzuje połączenie tradycyjnych smaków ze współczesnym kulinarnym twistem. To nowoczesne spojrzenie na obecne od dawna w naszej kuchni różne rodzaje mięs. Dania wyróżnia odpowiednie połączenie składników o wyraźnych i naturalnych smakach, dzięki czemu smakują jak domowe posiłki. Są one dostępne w czterech wersjach:

Kurczak w sosie miodowo-musztardowym – soczyste mięso z udka kurczaka z ryżem w sosie, którego smak podkreśla połączenie miodu, musztardy i aromatycznego rozmarynu.

Kurczak w sosie pomidorowo-paprykowym – mięso z kurczaka z ryżem dopełnione sosem z wyraźnymi cząstkami papryki czerwonej i zielonej, a także pomidorów.

Wołowina w sosie grzybowym – rozpływająca się w ustach wołowina w gęstym sosie z pachnącymi grzybami i paloną kaszą gryczaną, gdzie smak całego dania jest dopełniony tymiankiem.

Wieprzowina w sosie śmietanowym – kruche mięso z kuskusem perłowym w kremowym sosie śmietanowym z dodatkiem wyrazistego i lekko ostrego chrzanu.

Jak domowe weki – zdrowa żywność bez konserwantów

Dania gotowe z Pudliszek są utrwalane w wysokich temperaturach, dlatego mogą być przechowywane przez długi czas, niczym weki, i to bez zastosowania konserwantów czy sztucznych dodatków. Podobnie jak domowe przetwory, nie wymagają one trzymania w lodówce, co jest niezwykle wygodne dla konsumentów. Dla przykładu przechowywanie ich w kuchennej szafce, spiżarni lub biurku w pracy pozwala na bycie zawsze przygotowanym na nagłą zmianę planu dnia. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które cenią sobie szybkie oraz zdrowe posiłki bez konieczności codziennego gotowania. Dodatkowo propozycje od Pudliszek są pakowane w termostabilne tacki, dzięki którym możemy przygotować posiłek w mikrofali bez wyjmowania go z opakowania, co jest dużym ułatwieniem np. w biurowej kuchni.

Wszystkie cztery warianty dań gotowych to starannie skomponowana porcja na raz, zawierająca niezbędne składniki odżywcze, dzięki czemu stanowią one pełnowartościowe posiłki. Wystarczą trzy minuty w kuchence mikrofalowej, aby cieszyć się ciepłym i pożywnym daniem. Można je także przygotować w garnku, a po wyjęciu z opakowania również na patelni. Nowe produkty są już dostępne w większości popularnych sklepów, a ich rekomendowana przez producenta cena wynosi 14,99 zł. Wprowadzeniu produktu na rynek towarzyszy kampania digitalowa.

i Autor: materiał prasowy Pudliszki