Jak przedłużyć kwitnienie storczyka? Przezacne rady ogrodników na zniewalające kwiaty niemal przez cały rok

Jest kilka sposobów na to, by przedłożyć kwietnie storczyka. Według ekspertów, to kwiaty, które mogą kwitnąć jak szalone niemal przez cały rok. Wystarczy odpowiednia pielęgnacja, która zapewni roślinie optymalne warunki do wzrostu. Na szczęście nie są to skomplikowane zabiegi i poradzi sobie z nimi każdy, nawet początkujący ogrodnik.

Jak przedłużyć kwitnienie storczyka? Rady ogrodników, dzięki którym kwiaty będą kwitły wiele miesięcy

Jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie storczyka zadbaj o odpowiednie warunki. Ważne jest stanowisko. Zimą, ustaw doniczkę z rośliną na dobrze oświetlonym parapecie. Najlepiej w miejscu, w którym w nocy temperatura wynosi około 15 stopni C. Ogrodnicy radzą także, by zapewnić kwiatostanom podpórki. Uważaj, by nie przelać rośliny. Podlewaj dopiero wtedy, gdy podłoże wyschnie. Latem przenieś storczyk w bardziej zacienione miejsce. Nie zapominaj także o nawożeniu w okresie wzrostu. Ważne jest, by wtedy także zraszać roślinę. Kwiaty są wrażliwe na nadmiar nawozu, dlatego poprzez zraszanie możemy usunąć zbędną odżywkę. Żeby storczyk kwitł jak najdłużej, eksperci radzą także, by odcinać pojedyncze spłowiałe kwiaty. Raz, że wyglądają nieestetycznie, a dwa, że pozostawione na łodydze mogą przyczynić się do chorób grzybowych. Gdy wszystkie kwiaty przekwitną, przytnij kwiatostany na wysokości dwóch węzłów. Dzięki temu umożliwisz rozwój nowych kwitnących pędów bocznych.

Jak podlewać storczyki, by rosły jak szalone?

Podlewanie storczyków wymaga specjalnego sposobu, ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu.

