Jak przejść ze słoiczków na domowe obiady? Tych zasad warto pilnować przy wspólnym stole

Kiedy maluch może jeść to co dorośli? Zwróć uwagę na te sygnały

Przejście ze słoiczków i gładkich papek na normalne domowe obiady to duży krok w życiu każdego dziecka. Jak możemy przeczytać na portalu King County, warto obserwować zachowanie malucha, bo to ono podpowiada nam najwięcej. Dobrym sygnałem jest moment, w którym dziecko potrafi już samodzielnie siedzieć bez podparcia.

Kiedy dziecko stabilnie siedzi, jego przełyk jest w bezpiecznej pozycji do połykania kawałków. Wtedy też maluch zaczyna uczyć się żucia i przesuwania jedzenia w buzi. Warto rozważyć stopniowe wprowadzanie zmian, przechodząc od gładkich przecierów do rozgniecionych widelcem dań, a z czasem podawać miękkie kawałki jedzenia do rączki.

Jak ułatwić dziecku przejście ze słoiczków na domowe obiady?

Najlepszym sposobem na oswojenie malucha z nowym jedzeniem jest po prostu wspólne siadanie do stołu tak często, jak to tylko możliwe. Serwis NHS podpowiada, aby proponować dziecku to samo jedzenie, które je reszta rodziny, ale w mniejszych porcjach. Warto dać dziecku czas i pozwolić mu na samodzielne jedzenie rączkami, co świetnie rozwija jego umiejętności. Warto pamiętać, aby nigdy nie zmuszać dziecka do posiłku, jeśli odwraca głowę i nie ma na niego ochoty. Zamiast tego dobrym pomysłem może być cierpliwe proponowanie różnych smaków w czasie, który pasuje obu stronom.

Czego unikać w diecie dziecka? Lista niebezpiecznych produktów

Wspólne jedzenie ułatwia życie, ale dorośli jedzą rzeczy, które mogą zaszkodzić małemu dziecku lub doprowadzić do zadławienia. Komponując domowe posiłki, warto wykluczyć z menu malucha następujące produkty:

sól i słone przekąski (sól obciąża nerki dziecka, dlatego unikaj boczku, parówek czy gotowych sosów z kostki)

cukier i słodzone napoje (nawet soki owocowe mogą powodować próchnicę, więc lepiej podawać zwykłą wodę)

całe orzechy i popcorn (to ogromne ryzyko zadławienia u dzieci poniżej 5 lat)

twarde słodycze, żelki i pianki (bardzo łatwo zatykają małe drogi oddechowe)

masło orzechowe podawane prosto ze słoika (ze względu na lepką i gęstą konsystencję)

Wykluczenie tych składników wyjdzie na zdrowie całej rodzinie, a jedzenie dla dorosłych na wspólnym stole wystarczy po prostu doprawić ziołami zamiast solą.

Jak bezpiecznie podawać jedzenie dziecku? Kształt ma znaczenie

Nawet zdrowe owoce i warzywa mogą być niebezpieczne, jeśli podamy je w złej formie. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na okrągłe i twarde jedzenie, które może idealnie wpasować się w drogi oddechowe malucha. Dlatego pomidorki koktajlowe, winogrona czy borówki zawsze warto kroić na cztery małe części.

Twardsze warzywa, takie jak marchewkę czy ogórka, najlepiej kroić w wąskie słupki zamiast w okrągłe plasterki. Zbyt twarde jedzenie można łatwo ugotować na parze, co sprawi, że maluch bez problemu poradzi sobie z gryzieniem. Ciekawą wskazówką jest też to, aby zwykły jasny chleb delikatnie opiekać w tosterze, co zapobiegnie tworzeniu się w buzi lepkiej kuli z ciasta.

12

Źródła: