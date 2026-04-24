Wsyp do doniczki skrzydłokwiatu i wymieszaj z ziemią. Będzie mieć kwiaty niczym skrzydła anioła. Nawóz do skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat, choć mało wymagający, często sprawia problemy, takie jak żółknięcie liści czy brak kwitnienia.

Nadmierne podlewanie i nawożenie to częste błędy, ale istnieje prosty domowy sposób na uratowanie rośliny.

Odkryj, jak przywrócić skrzydłokwiatowi bujną zieleń i obfite kwitnienie, stosując składnik, który masz w kuchni!

Skrzydłokwiat to jedna z tych roślin doniczkowych, która ma niezbyt wygórowane wymagania. Nie trzeba być znakomitym ogrodnikiem, by kwiat rósł bujnie zielony. Jednak czasami skrzydłokwiat żółknie, brązowieje, a nawet usycha. W dodatku zdarza się, że nie kwitnie, mimo że wydaje nam się, iż zapewniamy mu odpowiednie warunki. Niestety bywa, że chcąc jak najlepiej dla roślin doniczkowych, przesadzamy z podlewaniem i nawożeniem. A to może być jedna z przyczyn, dlaczego skrzydłokwiat marnieje.

Dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie? Przyda się odżywka na wzmocnienie

Skrzydłokwiat to roślina kwasolubna, dlatego warto o to zadbać, gdy chcemy, żeby pięknie kwitła. Dzięki temu możemy także pozbyć się jednego z powodów, dlaczego skrzydłokwiat żółknie. Jeśli chcemy szybko poprawić jego stan, warto zasilić go domową odżywką. Jeśli spełniamy wszystkie podstawowe zasady pielęgnacji rośliny, a skrzydłokwiat mimo to nie kwitnie, musimy sięgnąć po odżywkę. Na początek można spróbować domowego sposobu z fusami po kawie. Zawierają azot, potas, fosfor oraz niewielkie ilości wapnia, magnezu, żelaza i cynku, a więc składników cennych dla wzrostu rośliny. Dzięki takiej odżywce wzbogacamy glebę i lekko ją zakwaszamy. Skrzydłokwiat staje się bujnie zielony i zdrowo kwitnie. Żeby przygotować domową odżywkę do kwiatów, wystarczy zmieszać fusy z ziemią doniczkową w proporcji 1:5. Łyżka fusów na pięć łyżek ziemi. Taką mieszanką posypujemy wierzch doniczki. Drugim sposobem jest roztwór do podlewania. Dwie łyżeczki fusów po kawie mieszamy z litrem odstanej wody. Taką mieszanką podlewamy skrzydłokwiat dwa razy w miesiącu.

Problemy w pielęgnacji skrzydłokwiatu

Brak kwiatów to nie jedyny problem miłośników tej rośliny. Skrzydłokwiat, choć mało wymagający, czasami żółknie lub brązowieje. Piękne, duże zielone liście marnieją w oczach z kilku powodów. Ogrodnicy radzą w takich sytuacjach w pierwszej kolejności przeanalizować sposób podlewania. Skrzydłokwiat nie lubi wysokiej wilgotności podłoża. Najlepszym momentem na podlewanie jest czas, w którym zauważymy, że ziemia jest wyraźnie sucha, a liście delikatnie się obniżają. Kiedy gleba jest stale wilgotna, dochodzi do gnicia systemu korzeniowego, co objawia się żółknięciem i brązowieniem liści. Żeby uratować roślinę, trzeba ją przesadzić do nowej ziemi, wcześniej usuwając uszkodzone korzenie. Czasami także od nadmiernego podlewania na ziemi tworzy się pleśń. Można ja usunąć przy użyciu cynamonu. Kolejną przyczyną żółknięcia liści skrzydłokwiatu może być intensywne oświetlenie. Wtedy lepiej przenieść doniczkę w na mniej nasłonecznione, ale wciąż jasne stanowisko. Jeśli skrzydłokwiat jest odpowiednio pielęgnowany, a mimo to liście żółkną i brązowieją, winne może być suche powietrze. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej jesienią i zimą, kiedy w mieszkaniu działają kaloryfery. Gdy powietrze jest za suche, końcówki liści zaczynają zasychać. Żeby uniknąć dalszego uszkodzenia, trzeba każdego dnia zraszać roślinę miękką wodą w temperaturze pokojowej. Przyczyną brązowienia liści może być także nadmierne nawożenie. Skrzydłokwiat warto wzmacniać raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września. Oprócz opisanych powyżej przyczyn żółknięcia skrzydłokwiatu warto zwrócić uwagę także na przeciągi. Szczególnie zimą nie powinniśmy narażać rośliny na chłodne powietrze. Skrzydłokwiat może także żółknąć zakatowany przez przędziorki albo po prostu dlatego, że liście są już stare. Wtedy należy usunąć starzejące się części rośliny.

