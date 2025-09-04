Jak przygotować psa na jesień? – poradnik dla opiekunów

Jesień to czas zmian nie tylko dla ludzi, ale i dla ich pupili. Chłodniejsze dni, deszcz i krótsze spacery mogą wpływać na zdrowie i samopoczucie czworonogów. Dlatego warto zawczasu zatroszczyć się o odpowiednie przygotowanie psa do tej pory roku – od zadbania o zdrowie i właściwe żywienie, po ochronę przed kleszczami, odpowiednią pielęgnację i dostosowanie aktywności fizycznej do jego potrzeb i możliwości.

Zdrowa dieta podczas jesiennej aury

Właściwe żywienie jest jednym z głównych warunków utrzymania pupila w zdrowiu i dobrej kondycji. Pamiętajmy, że zarówno niedobór, jak i nadmiar składników odżywczych może być przyczyną różnego rodzaju zaburzeń zdrowotnych, dlatego tak ważne jest, by pupil otrzymywał kompletne i zbilansowane pożywienie, odpowiadające jego aktualnym potrzebom. Zapotrzebowanie na pokarm jest zależne od wielu czynników, między innymi od wieku zwierzęcia, jego aktywności fizycznej, wielkości, rasy, stanu fizjologicznego czy warunków środowiska (np. temperatury otoczenia). Jesień to moment, kiedy warto zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię.

– Odpowiednie żywienie psa jesienią ma ogromne znaczenie dla jego zdrowia. Optymalne żywienie polega na dostarczeniu wszystkich niezbędnych składników odżywczych i energii w odpowiednich ilościach i proporcjach. Jeśli pupil mniej się rusza i spędza krótszy czas na spacerach, to spada jego zapotrzebowanie energetyczne, powinniśmy w tej sytuacji zmniejszyć kaloryczność posiłków, by nie zwiększać ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości. Jednak kiedy mimo deszczu i zimna nasz pies nadal szaleje na długich spacerach, to może się okazać, że potrzeba mu tyle samo energii w pokarmie, co latem, kiedy był bardziej aktywny. Kluczem jest obserwacja zwierzęcia i dostosowanie ilości pożywienia do jego aktualnych potrzeb. Trzeba też mieć na uwadze, że w przypadku psów zmiana diety (pokarmu) jest niewskazana. Najważniejsze są tu proporcje dostosowane do dziennego zużycia kalorii – tłumaczy Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Jeśli nasz czworonożny przyjaciel jest już seniorem, to poświęćmy właściwemu doborowi diety szczególną uwagę.

– U starszych psów częściej pojawiają się problemy ze stawami, które nasilają się przy spadkach temperatury, wzroście wilgotności powietrza czy zmianach ciśnienia. Dlatego tak ważne jest, aby w ich pokarmie znalazły się nie tylko wszystkie niezbędne substancje odżywcze, ale również składniki aktywne, wspierające stawy, takie jak na przykład siarczan chondroityny. Są one obecne w niektórych karmach dla seniorów lub mogą pochodzić z suplementów. Szczególnie istotną kwestią jest także utrzymanie właściwej masy i kondycji ciała, gdyż nadmiar kilogramów w połączeniu z osłabieniem mięśni jest czynnikiem znacznie obciążającym układ ruchu – dodaje Małgorzata Głowacka.

Ruch i aktywność niezależnie od pogody

Nawet jeśli jesienna aura nie zachęca do długich spacerów, codzienna dawka ruchu jest dla psa koniecznością. Oczywiście ilość czasu, jaką spędzamy na dworze, może nie być tak duża jak w przypadku letnich dni, jednak nie powinniśmy zapominać o codziennych spacerach i domowych zabawach z pupilem. Ruch to jedna z podstawowych potrzeb każdego czworonoga – obok poczucia bezpieczeństwa, bliskości opiekuna, właściwego żywienia i dostępu do wody oraz stymulacji umysłowej. Ważne jednak, by aktywność była dopasowana do kondycji i indywidualnych cech naszego zwierzęcia, a także wieku, gdzie w przypadku seniorów szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na ich stan zdrowia.

Pielęgnacja sierści i ochrona przed zimnem

Jesień to także okres linienia, kiedy pies przygotowuje się do zimy, wymieniając letnią sierść na zimową. Regularne wyczesywanie ułatwia ten czas i poprawia komfort pupila. Linienie u psów zazwyczaj trwa kilka tygodni i jest zjawiskiem całkowicie naturalnym. Zdarza się jednak, że proces ten zostaje zaburzony – na przykład wskutek nieodpowiedniego żywienia lub zbyt wysokiej temperatury w domu. Jeśli mimo właściwej diety, regularnej pielęgnacji i zapewnienia psu odpowiednich warunków zauważymy, że linienie przedłuża się lub jest wyjątkowo nasilone, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii. Może to bowiem świadczyć o problemach zdrowotnych wymagających diagnozy.

Gdy jesienna aura nie sprzyja spacerom, warto pamiętać o ochronie psów przed chłodem i wilgocią. Zwłaszcza rasy pozbawione gęstego podszerstka, takie jak yorkshire terriery, maltańczyki, jamniki czy mopsy, są szczególnie wrażliwe na niskie temperatury i często potrzebują dodatkowego okrycia. Ubranko nie powinno być w takim przypadku modnym dodatkiem, ale realnym wsparciem w utrzymaniu komfortu cieplnego. Dlatego nie powinno ono krępować ruchów oraz mieć kaptura – uszy służą psom do komunikacji między sobą, więc nie powinny być zakryte. Dotyczy to przede wszystkim psów małych, które szybciej tracą ciepło i zużywają więcej energii na ogrzanie organizmu.

Kleszcze wciąż groźne

Wczesna jesień to czas wzmożonej aktywności kleszczy, które stanowią realne zagrożenie dla psów. Mogą przenosić groźne choroby, takie jak babeszjoza, borelioza, erlichioza czy anaplazmoza, dlatego tak ważne jest, aby skutecznie chronić psy przed kleszczami. Obecnie dostępny jest szeroki wybór preparatów – od obroży i kropli typu spot-on, przez spraye, aż po tabletki doustne, a nawet zastrzyk podawany podskórnie, który działa przez cały rok. Najlepiej dobrać odpowiedni środek w porozumieniu z lekarzem weterynarii, który uwzględni potrzeby konkretnego zwierzęcia. Trzeba pamiętać, że ochrona będzie skuteczna tylko wtedy, gdy preparaty stosowane są regularnie i zgodnie z zaleceniami producenta. Warto również mieć świadomość, że żaden z nich nie daje stuprocentowej gwarancji. Dlatego po każdym spacerze należy dokładnie obejrzeć sierść i skórę pupila, a w przypadku znalezienia kleszcza – usunąć go jak najszybciej, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia groźnych chorób.

Radosna jesień z pupilem

Jesień nie musi oznaczać rezygnacji z aktywności i wspólnych przyjemności na świeżym powietrzu. Wręcz przeciwnie – może być czasem kolorowych spacerów, zabaw w liściach i wspólnego odpoczynku. Odpowiednia troska o pupila sprawi, że będzie to pora roku pełna energii i zdrowia – zarówno dla psa, jak i jego opiekuna.