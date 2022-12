Jak robić zakupy przed świętami? Te zasady warto znać

Przyciąga bogactwo i odpędza pecha. Jakie jeszcze magiczne właściwości ma jemioła i dlaczego to jeden z symboli Bożego Narodzenia?

Jak wybrać rybę na święta? Eksperta zdradza tajniki, dzięki którym kupisz świeżą i dobrą rybę. Zwracaj na to uwagę

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednie przygotowanie do zakupów świątecznych jest kluczowe, aby nie wydać za dużo, kupić wszystkie potrzebne rzeczy i uniknąć wielokrotnych wycieczek do sklepu i stania w długich kolejkach. W dzisiejszej dobie jest wiele rozwiązań, które pomagają zrealizować ten plan, a najwygodniejszym z nich są bez wątpienia zakupy online. Z pomocą marki Everli przedstawiamy kilka prostych kroków na idealny plan zakupowy, który odczaruje wizję typowego przedświątecznego szaleństwa.

Zaplanuj z wyprzedzeniem

Zakupy świąteczne można zacząć już na początku grudnia. Wiele tradycyjnych potraw na wigilijnym stole zawiera składniki o długiej dacie przydatności - orzechy, bakalie, suszone owoce, grzyby, przyprawy, sosy. To wszystko można kupić online już w pierwszych dniach miesiąca. W drugiej połowie grudnia zacznijmy się rozglądać za półproduktami, mrożonkami, a przed samymi świętami, można sukcesywnie zamawiać świeże produkty. Warto również skorzystać z kilku prostych tricków, które pozwolą na utrzymanie produktów w jak najdłuższej świeżości. Przykładowo - surowe marchewki przechowujmy w zamkniętym pojemniku z wodą, sałatę włóżmy do lodówki w misce wyłożonej wilgotnym ręcznikiem papierowym, a pieczywo zamroźmy.

Zobacz także: Choinka z kryształkami SWAROVSKIEGO wróciła na swoje miejsce

Online jest taniej!

Wzrost cen spowodowany inflacją dotyka niemal wszystkich aspektów codziennego życia, w tym także codziennych zakupów spożywczych, i jest odczuwalny dla wielu gospodarstw domowych. Optymalizacja wydatków będzie szczególnie ważna przy przygotowaniach do nadchodzących świąt. Z pomocą przychodzą platformy zakupowe online, jak Everli, które już teraz oferują wiele promocji i pomogą zaplanować tańsze i rozsądne zakupy.

Wiele sklepów online z wyprzedzeniem komunikuje planowane promocje na poszczególne grupy produktów. Everli, które skupia największe sieci i mniejsze sklepy, w tym specjalistyczne, w całej Polsce, pozwala przejrzeć ofertę wszystkich z nich. To świetne rozwiązanie, bo w jednym miejscu, na intuicyjnej platformie zakupowej możesz porównać ceny tysięcy produktów, tworząc kilka alternatywnych wersji swojego koszyka i kontrolując swoje wydatki. Zakupy online się po prostu opłacają!

Everli wraz z partnerami przygotowało kilka atrakcyjnych ofert - do końca roku z kodem 22AUCHAN22 Klienci otrzymają 15zł zniżki i darmową dostawę dla zakupów powyżej 220zł. Z Everli najbardziej opłaca się korzystać regularne - za zamówienie powyżej 270zł złożone między 5 a 18 grudnia, Klienci otrzymają 30zł zniżki na kolejne zakupy, ważną w dniach 19-31.12. Z kolei dla subskrybentów Everli Plus, przed samymi świętami pojawią się oferty typu cashback na majonezy i napoje, czyli typowo świąteczne produkty.

Bez stania w kolejkach

Do mniej przyjemnych rzeczy, które towarzyszą przedświątecznej gorączce na pewno można zaliczyć czas, który trzeba poświęcić na długie kolejki w sklepach, korki na ulicach czy poszukiwania miejsca parkingowego. Z Everli nie trzeba się obawiać kosztów dostawy - wystarczy dołączyć do programu Everli Plus, dzięki któremu już przy dwóch zamówieniach w miesiącu, wartość subskrypcji się zwraca, a jej koszt i tak jest nieporównywalnie niższy od kosztów paliwa czy długich godzin spędzonych w sklepach.

i Autor: Materiały prasowe Everli