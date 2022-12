Choinka z kryształkami SWAROVSKIEGO wróciła na swoje miejsce

Michele Molon, dyrektor handlowy firmy Swarovski, mówi: „Cieszymy się, że w tym roku, po raz kolejny możemy zaprezentować choinkę Swarovskiego w Mediolanie. Ta niezwykła instalacja celebruje naszą miłość do miasta, a także świąteczny sezon, który jest wyjątkowym okresem dla marki Swarovski. W tym roku nazwaliśmy to drzewko: „The Tree of Dreams”, aby uczcić radość i cudowność tego wyjątkowego momentu w roku”.

Tegoroczne Drzewo Marzeń to jedna z atrakcji świątecznych, których nie można przegapić. Powracająca co sezon, od ponad ośmiu lat, choinka Swarovskiego jest znaczącym hołdem dla miasta, zapraszając wszystkich przechodniów do utożsamiania się ze świątecznym duchem i pełnego zaangażowania w magię i dziecięcy cud.Choinka posiada rozkoszny, piernikowy motyw, charakteryzujący się ikonicznymi motywami sezonu. Wśród gałęzi można dostrzec tradycyjne symbole i klasyczne bajki, które przywołują na myśl kolekcję ozdób Swarovskiego, jednocześnie oddając hołd Mediolanowi i jego mieszkańcom.

Zobacz także: Sylwestrowa noc nie może się bez tego obejść

Giovanna Engelbert mówi: „Mediolan to moje miasto rodzinne i chciałam podarować mu coś, co wywołałoby taki sam zachwyt, jak wtedy, gdy jako dziecko spacerowałam po jego ulicach z oczami pełnymi świateł od świątecznych dekoracji. Drzewo Marzeń to nie tylko choinka, ale również zaproszenie do odkrywania cudów tej wyjątkowej chwili w roku.”

Choinka została podświetlona 5 grudnia podczas uroczystego publicznego eventu, w którym udział wzięli przedstawiciele zarządu miasta, dyrektor generalny Alexis Nasard, dyrektor kreatywna Giovanna Engelbert oraz gość specjalny, który oficjalnie włączył światła.Drzewo Marzeń Swarovski w Mediolanie zostało podświetlone 5 grudnia 2022 roku.

i Autor: Materiały prasowe Choinka z kryształkami SWAROVSKIEGO

i Autor: Materiały prasowe Choinka z kryształkami SWAROVSKIEGO