Sylwestrowa noc nie może się bez tego obejść

Katalog wkomponowania Łapsów we wspólną zabawę jest nieograniczony. A czerpać z nich radość mogą wszyscy, bez względu na wiek. Dlatego są one obowiązkową pozycją w sylwestrowym menu. Marka Łapsy podpowiada co zrobić, by podczas tej wyjątkowej nocy nie dać się nudzie, dobrze się bawić i łapać najlepsze chwile.

„Gorące krzesła”

Zabawa towarzyska wszystkim znana i zawsze modna! Ustawcie krzesła w kole, do zewnątrz. Grupa osób licząca o jedną osobę więcej niż jest krzeseł okrąża je w rytm muzyki. Na umówiony znak zajmujecie miejsca. Ostatnia osoba, która nie zdąży zająć krzesełka odpada z gry. Następnie jedno krzesło jest zabierane i rozpoczyna się kolejna runda. Wygrywa osoba, która pierwsza zajmie ostatnie miejsce. Doskonałą i oryginalną nagrodą będzie tu duża paka Łapsów - trójkątów kukurydzianych z ziarnami konopi, która z pewnością zmotywuje i zachęci do udziału w zabawie.

Zabawy taneczne

Taniec z balonami to sylwestrowy „must have”. Można po prostu odbijać balony w rytm muzyki, albo tańczyć w parach, a balonik włożyć między siebie i przytrzymać go czołami. Osoba lub para, której jako pierwszej spadnie balon na podłogę - odpada. Do wyboru mamy również inne kombinacje zabaw, np. zorganizować konkurs na najlepszy taniec brzucha. Po takiej dawce aktywności trzeba koniecznie się posilić! Łapsy prażynki pszenne w kratkę solone lub o smaku ketchupowym to świetna przekąska, która nie tylko zachwyci swoim smakiem, ale również dostarczy energii do kolejnych zabaw!

Kalambury

Ta imprezowa zabawa zapewnia mnóstwo śmiechu. Podzielcie się na drużyny i odgadujcie wcześniej napisane na karteczkach przez drużynę przeciwną np. tytuły filmów, znane osoby, czy też przysłowia. Możecie pokazywać, rysować lub mówić i grać słowami. Kalambury w połączeniu z ulubionymi przekąskami tworzą idealny duet. Dobrze wybrać kilka smaków i przetestować je podczas gry. Łapsy prażynki o smaku zielonej cebulki, bekonowym, paprykowym, serowo-cebulowym, i solonym z pewnością podkręcą sylwestrową atmosferę i sprawią, że zabawa będzie jeszcze bardziej emocjonująca.

Do pochrupania… tak po prostu

Na żadnej imprezie, czy spotkaniu nie może zabraknąć tradycyjnych paluszków i popcornu! Smaczne, łatwe do podzielenia i wygodne do zjedzenia nawet na stojąco. Łapsy paluszki solone i popcorn solony przyciągają swoim prostym składem. Nie zawierają oleju palmowego, wzmacniaczy smaku i innych zbędnych składników. Postaw na zgraną paczkę Łapserdaków, w której wszystko smakuje lepiej!

