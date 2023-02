Jak smoczek wpływa na rozwój dziecka i jak wybrać ten właściwy?

SMOCZEK NIE TYLKO USPOKAJA

Działanie smoczka znacznie wykracza poza uspokajanie. Poznaj trzy główne obszary, na które smoczek ma wpływ w okresie rozwoju dziecka:

Kształtuje prawidłowe połykanie

Dzieci rodzą się z przystosowanym do karmienia piersią, niemowlęcym (ssącym) wzorcem połykania. W wieku około 6-8 miesięcy przechodzą na połykanie dojrzałe, czyli sposób połykania, dostosowany do spożywania pokarmów stałych. Jeśli wzorzec ssania utrzymuje się po 6-8 miesiącach, może on zakłócać naturalny rozwój szczęki.

„Obecnie zaleca się rozpoczęcie podawania pokarmów stałych około 7 miesiąca życia. Właśnie wtedy sposób połykania naturalnie się zmienia. Jednak używanie niewłaściwego smoczka może zablokować ten proces.” – stwierdza Andrea Westermann.

Kształtuje górną szczękę i zgryz

Tkanka miękka, taka jak język i policzki, kształtuje tkankę twardą, czyli kość szczękową. Kiedy język znajduje się na górnej szczęce, wywiera na nią odpowiedni nacisk, umożliwiając jej rozszerzenie i stworzenie wystarczającej przestrzeni na przyszłe zęby.

„Większość smoczków uniemożliwia dzieciom używanie języka w taki sposób, który pozwoli rozwijać zdrową szczękę górną.” – wyjaśnia Andrea Westermann.

„W momencie, kiedy dzieci nie mogą we właściwy sposób wywierać językiem nacisku na podniebienie i rozszerzać go, skutkuje to wadami zgryzu, takimi jak zgryz otwarty przedni lub zgryz krzyżowy boczny”.

Wpływa na rozwój mowy

Używanie smoczka podczas nauki mówienia może zakłócać ten proces, co może prowadzić do trudności w nauce w późniejszym okresie życia.

„Dentyści nie wiedzą, że wady zgryzu są powiązane z problemami z mową. Przypadków, kiedy dzieci wymagają terapii logopedycznej z powodu używania niewłaściwego smoczka jest coraz więcej. Mimo to, interdyscyplinarna współpraca między dentystami a logopedami jest rzadkością.” - mówi Andrea Westermann.

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SMOCZEK?

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy wyborze smoczka:

„Idealny smoczek powinien uczyć dzieci, jak używać języka, mięśni szczęki i twarzy, aby szczęka i zgryz mogły się odpowiednio rozwijać” – mówi Andrea Westermann.

Ponadto smoczek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Od około 1 roku życia, w którym dziecko zmienia połykanie z niemowlęcego na dorosłe (przeżuwanie), smoczek zwykle nie jest już potrzebny.

Płaska, krótka i elastyczna końcówka do ssania jest cechą dobrego smoczka. Według Andrei Westermann daje ona szansę na właściwy rozwój podniebienia, zamiast sprawiać, że przybiera ono nienaturalny, wysoki, łukowaty kształt.

„Płaska końcówka zapobiega rozwojowi zgryzu otwartego, zapobiega niewspółosiowości, a przy tym wspomaga oddychanie przez nos”.

Taki właśnie jest smoczek od Curaprox. Biofunkcjonalny – zaprojektowany tak, aby działał w zgodzie z anatomią – naturalnie wspierając rozwój podniebienia i szczęki. W przeciwieństwie do konwencjonalnych smoczków, ma płaski czubek. W ten sposób zapewnia miejsce w okolicach podniebienia, które dzięki temu nie przybiera nienaturalnego kształtu „podniebienia gotyckiego”. Ten smoczek sprawia, że w jamie ustnej nie powstaje próżnia i w ten sposób nie dopuszcza do wad zgryzu i sprzyja prawidłowemu oddychaniu – przez nos, a nie przez usta. Ponadto posiada specjalną, miękką, silikonową membranę, która daje to samo, przyjemne uczucie co naturalny sutek. To znajome wrażenie kształtuje naturalny proces połykania. Skrzydełka boczne kierują ciśnienie ssania w większym stopniu na szczęki niż na podniebienie zapewniając, by łuk zębowy przybrał ładny, okrągły kształt. Smoczek Curaprox z serii Baby jest wolny od toksyn i całkowicie nieszkodliwy dla maluszka. Dostępny jest w trzech różnych rozmiarach.

CO ZROBIĆ, JEŚLI OBECNIE STOSUJESZ NIEWŁAŚCIWY SMOCZEK?

Zmiany, które nastąpiły na skutek używania niewłaściwego smoczka można skorygować za pomocą odpowiedniego rozmiaru tego właściwego. Najlepiej, gdy dzieci nie potrzebują większego smoczka w miarę wzrostu. Np. smoczek Curaprox w rozmiarze 0 to taki, którego dziecko używałoby od urodzenia do ok. 7 miesiąca życia. Po tym czasie zwykle odkłada smoczek na bok i już go nie potrzebuje.

"W większości przypadków przyzwyczajamy dziecko do kontynuacji ssania, co w rzeczywistości prowadzi do przejścia na większe rozmiary smoczków. Rodzic uważa, że dziecko potrzebuje smoczka, jednak myślę, że dziecko jest po prostu uczone, aby na nim polegać.” – dodaje Andrea.

Jeśli szczęka dziecka wymaga korekty, powinniśmy wybrać smoczek dla dzieci Curaprox w rozmiarze 1 lub 2.

„Rozmiar 1 i 2 stosuję u dzieci, które mają już wady zgryzu, bardzo często spowodowane przez inne smoczki” – potwierdza Andrea Westermann. „Zalecam używanie smoczka Curaprox, aby ponownie osiągnąć prawidłowy zgryz. Ssanie smoczka umożliwia rozłożenie nacisku aż do skrzydełek, które pozwalają na naturalny rozwój szczęki i podniebienia” .

i Autor: Materiały prasowe Curaprox