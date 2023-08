Jak ugotować kukurydzę? Bajeczne sposoby na obłędnie pyszną kolbę. Kukurydza będzie żółciutka i miękka, ale chrupiąca

Wiele osób twierdzi, że do gotowania kukurydzy nie powinno dodawać się soli, bo to sprawi, że ziarna będą twarde. To mit, który obaliłam już wiele razy. Za każdym razem dodaję do wrzącej wody sól, a ziarna są miękkie i chrupiące. Kukurydza kojarzy nam się z jedzeniem szybkim, smacznym i wygodnym. Uliczni sprzedawcy gorących żółtych kolb znani są na całym świecie. W Iranie jednym z przysmaków jest pieczona kukurydza w solnej zalewie, w południowo-wschodniej Azji podaje się ją z mleczkiem kokosowym, w Meksyku z chilli, a w Peru zawiniętą w grillowany ser. Jednak jeśli marzy nam się zwyczajna, dobrze ugotowana kukurydza z odrobiną masła i soli to nie ma nic prostszego. Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach, a będzie obłędnie pyszna.

Jak ugotować kukurydzę? Dodaj sól, cukier i mleko

Jeśli marzy nam się chrupiąca, ale miękka gotowana kukurydza, to musimy zwrócić uwagę na to, jaką odmianę wrzucamy do garnka. Jeśli dysponujemy jedynie kukurydzą pastewną, musimy pamiętać, że jej gotowanie potrwa zdecydowanie dłużej niż odmiany cukrowej. Ważne jednak, by pamiętać o włożeniu kolb do garnka w momencie, kiedy woda wrze. Wtedy dodajemy też pół łyżeczki soli. Jeśli gotujemy kukurydzę pastewną, warto dodać także łyżeczkę cukru. Ziarna będą słodsze i chrupiące. Taką kukurydzę gotujemy około 15- 20 minut, krócej, jeśli kolby są młode. Kukurydza cukrowa potrzebuje około 7 minut we wrzątku. Jeśli chcemy, żeby ziarna były delikatniejsze i bardziej kremowe w smaku, do gotowania możemy użyć wody zmieszanej pół na pół z mlekiem. Jeszcze delikatniejsza będzie kukurydza gotowana w samym mleku z kilkoma gałązkami tymianku lub rozmarynu, które dodatkowo podkręcą smak.

Jak ugotować kukurydzę bez gotowania? Sposób z kuchenką mikrofalową

Jeśli lubisz gotowaną kukurydzę, ale nie przepadasz za gotowaniem, możesz użyć kuchenki mikrofalowej. Wystarczy umyć kolbę kukurydzy i w wilgotną wsmarować masło. Tak przygotowane warzywo wstawiamy do mikrofali na najwyższą moc na około 5 minut.

ZOBACZ TEŻ: Myślisz, że to mirabelki? Te śliwki pachną końcem lata, są niedoceniane i w dodatku błędnie nazywane. Szkoda, bo przepisy na ich wykorzystanie się nie kończą. Poznaj najbardziej tajemnicze śliwki w Polsce

Sonda Lubisz kukurydzę? Tak, uwielbiam NIe, nie lubię Lubię, ale bez przesady