i Autor: Shutterstock Śliwki mirabelki i ałyczy mają mnóstwo witamin. Warto włączyć je do codziennej diety

Wiesz o tym?

Myślisz, że to mirabelki? Te śliwki pachną końcem lata, są niedoceniane i w dodatku błędnie nazywane. Szkoda, bo przepisy na ich wykorzystanie się nie kończą. Poznaj najbardziej tajemnicze śliwki w Polsce

Śliwki mirabelki większości z nas kojarzą się z końcem lata. Z owocami spadającymi na chodniki, ze specyficznym zapachem, jaki wydzielają spady leżące pod drzewem i kwaśnym smakiem kompotu z dzieciństwa. I choć mirabelki to bardzo zdrowe śliwki, to w większości polskich miast mamy do czynienia z dziko rosnącą ałyczą nazywana też śliwą wiśniową. Jej owoce także są jadalne i można z nich przygotować kompoty, ciasta oraz konfitury.