Jak zadbać o zwierzęta domowe w czasie upałów?

Po pierwsze – woda

Myśląc o zdrowiu i uldze zwierząt, należy przede wszystkim pamiętać o ich odpowiednim nawodnieniu. W upalne dni zwróćmy szczególną uwagę na regularne wymienianie wody – nawet kilka razy dziennie. Powinna być czysta i chłodna, ale nie lodowata. Aby utrzymać jej odpowiednią temperaturę, warto rozważyć zakup specjalnej miski chłodzącej, która za sprawą żelowego wkładu utrzymuje niższą temperaturę (a przy tym zachowuje jej świeżość) nawet do 8 godzin w ciągu dnia. To dobra opcja dla tych właścicieli zwierząt, którzy ze względu na pracę stacjonarną i nieobecność w domu, nie mogą pozwolić sobie na częstszą wymianę zawartości miski.

Zmień pory spaceru

Spacer to zwykle ulubiona aktywność pupili, ale latem nawet one chętniej zostają w domu. Są jednak rasy, u których ruch „zakodowano” w DNA i także w upalne dni oczekują jego minimalnej dawki. Aby mieć na uwadze zarówno potrzeby takich psów, jak i ich bezpieczeństwo, zmieńmy pory spaceru na bardzo wczesne lub późnowieczorne, a w ciągu dnia ograniczmy aktywność do minimum. Pamiętajmy także, aby wziąć ze sobą butelkę wody, miskę lub poidełko podróżne, dzięki którym aktywny pupil się nie odwodni.

Rozwiń matę i daj poleżeć

Jeżeli mieszkanie szybko się nagrzewa, psu lub kotu może być trudno znaleźć w nim chłodniejszą przestrzeń, która dałaby ukojenie. Ratunkiem w tej sytuacji są wodoodporne maty chłodzące dla zwierząt, które w upalne dni posłużą także jako legowisko. Większość tego typu produktów jest samoczynnie chłodząca (efekt chłodzenia wywoływany jest przez kontakt z ciałem). Maty pokryte zwykle są też ochronną powłoką, która zabezpiecza przed rozgryzieniem i zabrudzeniami, zaś ich zawartość w przypadku zniszczenia, jest bezpieczna dla zdrowia zwierzęcia.

Wskocz do basenu!

Tak, tak! Własny basen to nie tylko raj dla właścicieli zwierząt, ale także ich podopiecznych. Wytrzymały brodzik z antypoślizgową powłoką sprawdzi się zarówno na tarasie, jak i w ogródku. Pokochają go zwierzęta, które uwielbiają wodę. To, na co jednak trzeba zwrócić uwagę, to znowu – jej temperatura. Ważne, aby woda w basenie była chłodna, ale nie lodowata. Wszystko dlatego, że rozgrzane ciało zwierzęcia w zestawieniu z bardzo niską temperaturą, może doznać szoku termicznego i zamiast ulgi, przysporzyć dodatkowych problemów. Również na spacerach nie nakłaniajmy zwierzaków do chłodzenia się w rzeczkach lub strumykach, bo efekt może być podobny. Pies sam wie, czego w danym momencie oczekuje jego ciało, nie zmuszajmy go więc, by postępował wbrew niemu.

Bogata oferta w odpowiedzi na trendy

Jak podaje Euromonitor International1, pod koniec 2021 roku w Polsce żyło przeszło 20 mln zwierząt domowych. Z tego prawie 8 mln stanowiły psy, a ponad 7 milionów koty. Statystyki te jasno pokazują, że Polacy kochają mieszkać ze zwierzętami i co więcej, myślą także o ich potrzebach:

– Branża zoologiczna rośnie w zawrotnym tempie. Świadczą o tym dane Global Markets Insights, które pokazują, że wartość tego sektora to obecnie nawet 232 mln dolarów. Widzimy to także my – w ostatnim półroczu sprzedaż artykułów dla zwierząt na Empik.com wzrosła o blisko 70 proc. – mówi Łukasz Paciorek, Manager kategorii EmpikPlace i dodaje: – Zdecydowanie częściej na zakup gadżetów dla pupili decydowali się właściciele psów (48 proc.). To one spędzają też więcej czasu na dworze niezależnie od temperatury.

Czym spowodowany jest tak silny wzrost tej kategorii produktowej? Oprócz pogody, nie bez znaczenia są trendy, w tym jeden bardzo silny – humanizacji zwierząt domowych. To za jego sprawą sektor rozwija się w tak zawrotnym tempie i nic nie zapowiada, że coś miałoby ten rozwój zatrzymać.

