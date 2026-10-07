Jak zlikwidować drugi podbródek? Te proste ćwiczenia działają cuda

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-07 14:59

Drugi podbródek spędza sen z powiek wielu osobom. Jego powstawanie to nie tylko kwestia dodatkowych kilogramów, ale też genów, starzenia się organizmu czy samej budowy naszej twarzy. Na szczęście istnieją nieskomplikowane treningi domowe, które pozwalają ujędrnić mięśnie szyi i wyostrzyć rysy dolnej części twarzy.

Kobieta w niebieskiej koszuli przykłada dłoń do podbródka. O ćwiczeniach na drugi podbródek przeczytasz na SE.
Autor: krakenimages.com/ Freepik.com
  • Nadmiar kilogramów to niejedyna przyczyna powstawania drugiego podbródka, bo winne bywają również geny, upływający czas, wiotczenie skóry oraz zła postawa ciała.
  • Istnieją nieskomplikowane treningi wzmacniające obszar szyi i dolnych partii twarzy, które pozwalają zredukować ten mankament urody.
  • Poświęcając zaledwie kilka minut dziennie, efekty w postaci mniejszego podbródka zauważysz po kilku tygodniach.

Jakie są przyczyny powstawania drugiego podbródka?

Nadmierne gromadzenie się tłuszczu w okolicach brody to tylko jedna z przyczyn powstawania nieestetycznego fałdu. Z wiekiem nasza skóra wiotczeje, a mięśnie szyi tracą swoją naturalną sprężystość. Nie bez znaczenia są tutaj również predyspozycje dziedziczne. Właśnie dlatego problem drugiego podbródka dotyka również osoby, które nie mają problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Ogromny wpływ na kondycję tej partii ciała ma również nasza codzienna postawa. Długotrwałe wpatrywanie się w ekran smartfona lub komputera z pochyloną głową zdecydowanie pogarsza sprawę. Dobrym rozwiązaniem będzie włączenie do swojej codziennej rutyny kilku nieskomplikowanych ćwiczeń.

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Proste ćwiczenia na drugi podbródek do zrobienia w domu

Jeden z najłatwiejszych treningów nie wymaga użycia absolutnie żadnych przyrządów. Wystarczy przyjąć wyprostowaną pozycję siedzącą lub stojącą, opuścić swobodnie ramiona i niespiesznie podnieść głowę. Następnie należy spojrzeć w górę, a dolną szczękę delikatnie wysunąć do przodu, aż poczujesz lekkie napięcie pod brodą. Taką pozycję powinno się utrzymać przez 5 do 10 sekund, po czym powrócić do punktu wyjścia. Całość powtarzamy od 8 do 10 razy.

Kolejna propozycja to popularny „całus dla sufitu”. Przyjmij pozycję stojącą lub siedzącą, pamiętając o prostych plecach. Podnieś głowę, kierując wzrok ku górze. Złóż wargi w charakterystyczny dziubek, mocno wypychając je do przodu. Utrzymaj to napięcie przez parę sekund, a następnie rozluźnij twarz. W początkowej fazie treningów wystarczy wykonać 10 takich powtórzeń. To niezwykle banalne ćwiczenie można robić w niemal każdej wolnej chwili.

Świetne rezultaty przynosi również dociskanie języka do podniebienia z użyciem dużej siły. Ten ucisk należy utrzymać przez kilka sekund, w tym samym czasie delikatnie podnosząc głowę. Po chwili odpoczynku wykonujemy kolejne powtórzenie – najlepiej 10 razy z rzędu.

Ile razy ćwiczyć w tygodniu, by pozbyć się drugiego podbródka?

Aktywność fizyczna tej partii ciała to klucz do wzmocnienia i obudzenia uśpionych mięśni. Gwarancją sukcesu jest jednak systematyczność. Treningi warto realizować raz na dobę, 5 lub 6 dni w tygodniu, rezerwując na ten cel zaledwie kilka minut. Jeśli zaczniesz treningi od dzisiaj, pierwsze zadowalające rezultaty dostrzeżesz już po upływie kilku tygodni.

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